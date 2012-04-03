CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Point - скрипт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
4899
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт для исследования истории ордеров.

По загруженной истории возвращает:

  • Общее количество проторгованных market-ордеров (без учёта символа);
  • Общую прибыль в пунктах;
  • Удельную прибыль в пунктах на 1 market-ордер.

PositionManager PositionManager

Полуавтомат для скальпинга.

s-PSI@Refresh_v.2.0 s-PSI@Refresh_v.2.0

Скрипт (при отсутствии связи) пересканирует сервера, произведёт подкачку истории, эмулирует тики для индикаторов и экспертов.

e-PSI()Multi_Scalper v.19.11.2014 e-PSI()Multi_Scalper v.19.11.2014

Скальпер, работающий одновременно на нескольких инструментах. Создан на основе модульной конструкции. Есть управление общим профитом и динамически рассчитываемые СТОПы. Шаблон для конструирования мультивалютных стратегий.

Торговый советник Delayer Торговый советник Delayer

Робот входит в позицию при пересечении мувингов + отступ Delta пунктов в нужном направлении.