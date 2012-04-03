Смотри, как бесплатно скачать роботов
Point - скрипт для MetaTrader 4
- 4899
Скрипт для исследования истории ордеров.
По загруженной истории возвращает:
- Общее количество проторгованных market-ордеров (без учёта символа);
- Общую прибыль в пунктах;
- Удельную прибыль в пунктах на 1 market-ордер.
