Облегченная версия TrailingStop - эксперт для MetaTrader 4
- 12848
Сделал версию советника TrailingStop с более легкими и понятными настройками.
Тралл ордеров всегда происходит от уровня общего безубытка каждого направления торговли.
Работает только с той валютной парой, на которую он брошен.
Параметры:
Stoploss = 0, //стоплосс, если 0 то не изменяется Takeprofit = 0; //тейкпрофит, если 0 то не изменяется TrailingStop = 20; //длинна тралла, если 0 то нет тралла StepTrall = 0; //шаг тралла - перемещать стоплосс не ближе чем StepTrall NoLoss = 10, //перевод в без убыток при заданном кол-ве пунктов прибыли, если 0 то нет перевода в безубыток MinProfitNoLoss = 0; //минимальная прибыль при переводе в без убыток
Помимо тралла и перевода в без убыток, советник умеет выставлять первоначальный стоплосс и тейкпрофит тем ордерам, у которых не было стопов.
Для понимания его работы, я сделал возможным его прогон в тестере.
При прогоне в тестере советник выставляет ордера одновременно в обе стороны и затем модифицирует их по Вашему желанию.
Усли открывать по два ордера на каждой свече, то можно впринципе и торговать этим советником:
Но еще раз повторюсь, что TrailingStopLight создан не для торговли, а для сопровождения ордеров.
Удачной торговли!
