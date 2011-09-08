Сделал версию советника TrailingStop с более легкими и понятными настройками.

Тралл ордеров всегда происходит от уровня общего безубытка каждого направления торговли.

Работает только с той валютной парой, на которую он брошен.

Параметры:

Stoploss = 0 , Takeprofit = 0 ; TrailingStop = 20 ; StepTrall = 0 ; NoLoss = 10 , MinProfitNoLoss = 0 ;



Помимо тралла и перевода в без убыток, советник умеет выставлять первоначальный стоплосс и тейкпрофит тем ордерам, у которых не было стопов.

Для понимания его работы, я сделал возможным его прогон в тестере.

При прогоне в тестере советник выставляет ордера одновременно в обе стороны и затем модифицирует их по Вашему желанию.

Усли открывать по два ордера на каждой свече, то можно впринципе и торговать этим советником:

Но еще раз повторюсь, что TrailingStopLight создан не для торговли, а для сопровождения ордеров.

Удачной торговли!