Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Калькулятор - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5658
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример реализации визуальной системы управления. В данном случае калькулятор
Реализованы всплывающие кнопки, возможность перетащить калькулятор в любое место на экране
Не используются сторонние DLL, только встроенные в Windows
Корректно работает под 32 и 64 разрядными операционными системами.
В версии 2 добавлено работа с клавиатурой. Вместо "=" используется "Enter".
Помимо тралла и перевода в без убыток, советник может выставлять первоначальный стоплосс и тейкпрофитLimitNet+Stop^atom
Доработанная версия скрипта LimitNet+Stop (сетка limit-ордеров). Полный автомат.
Скрипт выставляется автоматически советником, делает пересканирование сервера, и перелогин.Net^atom
Сетка отложенных limit-ордеров с учётом текущей убыточной позиции (последняя версия серии Net, LimitNet+Stop, LimitNet+Stop^atom).