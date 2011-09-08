CodeBaseРазделы
Калькулятор - скрипт для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
5658
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Пример реализации визуальной системы управления. В данном случае калькулятор

Реализованы всплывающие кнопки, возможность перетащить калькулятор в любое место на экране


Не используются сторонние DLL, только встроенные в Windows

Корректно работает под 32 и 64 разрядными операционными системами.

В версии 2 добавлено работа с клавиатурой. Вместо "=" используется "Enter".

