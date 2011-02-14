Ставь лайки и следи за новостями
MACD пересечение нулевой линии - эксперт для MetaTrader 4
Это мой первый перл, прошу строго не судить, а дать советы по увеличению его эффективности.
При прохождении нулевой линии советник открывает отложенный ордер вблизи уровней High или Low сигнального бара - на котором MACD перешел из отрицательной зоны в положительную, и наоборот. В случае, если отложенный ордер не сработал, а MACD сохраняет свое движение, ордер переносится на следующий бар. Если же ордер так и не сработал, а MACD ушел в другую зону, то данный ордер удаляется, а советник продолжает выполнять свою работу дальше, с выставлением следующего ордера, но уже в другой зоне.
Внешние переменные SL - стоп-лосс,
TP - профит,
К - коэф. увеличения контр-ордера
LOT - объем сделки
При достижении уровня стоп-лосса срабатывает контр-ордер с увеличением лота в К (внешняя переменная) раз, до тех пор, пока ордер не закроется с прибылью. Отсюда следующие отрицательные моменты данного советника:
1) требуется достаточно большой первоначальный депозит
2) низкая, но стабильная прибыль
3) не соблюдаются правила манименеджмента
В отчете были использованы следующие оптимизированные значения внешних переменных: TP=10, SL=88, LOT=0.03
