Это мой первый перл, прошу строго не судить, а дать советы по увеличению его эффективности.





При прохождении нулевой линии советник открывает отложенный ордер вблизи уровней High или Low сигнального бара - на котором MACD перешел из отрицательной зоны в положительную, и наоборот. В случае, если отложенный ордер не сработал, а MACD сохраняет свое движение, ордер переносится на следующий бар. Если же ордер так и не сработал, а MACD ушел в другую зону, то данный ордер удаляется, а советник продолжает выполнять свою работу дальше, с выставлением следующего ордера, но уже в другой зоне.



Внешние переменные SL - стоп-лосс,



TP - профит,



К - коэф. увеличения контр-ордера

LOT - объем сделки



При достижении уровня стоп-лосса срабатывает контр-ордер с увеличением лота в К (внешняя переменная) раз, до тех пор, пока ордер не закроется с прибылью. Отсюда следующие отрицательные моменты данного советника:

1) требуется достаточно большой первоначальный депозит

2) низкая, но стабильная прибыль

3) не соблюдаются правила манименеджмента



В отчете были использованы следующие оптимизированные значения внешних переменных: TP=10, SL=88, LOT=0.03







