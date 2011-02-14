CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MACD пересечение нулевой линии - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
8425
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это мой первый перл, прошу строго не судить, а дать советы по увеличению его эффективности.



При прохождении нулевой линии советник открывает отложенный ордер вблизи уровней High или Low сигнального бара - на котором MACD перешел из отрицательной зоны в положительную, и наоборот. В случае, если отложенный ордер не сработал, а MACD сохраняет свое движение, ордер переносится на следующий бар. Если же ордер так и не сработал, а MACD ушел в другую зону, то данный ордер удаляется, а советник продолжает выполнять свою работу дальше, с выставлением следующего ордера, но уже в другой зоне.

Внешние переменные SL - стоп-лосс,

TP - профит,

К - коэф. увеличения контр-ордера

LOT - объем сделки

При достижении уровня стоп-лосса срабатывает контр-ордер с увеличением лота в К (внешняя переменная) раз, до тех пор, пока ордер не закроется с прибылью. Отсюда следующие отрицательные моменты данного советника:

1) требуется достаточно большой первоначальный депозит

2) низкая, но стабильная прибыль

3) не соблюдаются правила манименеджмента

В отчете были использованы следующие оптимизированные значения внешних переменных: TP=10, SL=88, LOT=0.03




BILL_VILJAMS_BC.mq4 - Чудо-советник по Биллу Вильямсу BILL_VILJAMS_BC.mq4 - Чудо-советник по Биллу Вильямсу

Используются только Фракталы и Аллигатор

OpenOrderM OpenOrderM

Иногда требуется помочь советнику добавить ордер, но чтобы советник его принял за свой необходим Magic номер. Для выставления ордера с таким номером и предназначен этот скрипт.

iSupportResistant iSupportResistant

Точные зоны поддержки/сопротивления.

Эксперимент Эксперимент

Экспериментальная версия трендового индикатора