Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iSupportResistant - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9517
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Рисует точные области поддержки/сопротивления. Раскрашивает весь фон графика в полосы переменного цвета.
Чем темнее цвет, тем быстрее цена покинет эту зону/уровень, либо "пробив" ее/его, либо "отскочив".
Жду замечаний, предложений.
