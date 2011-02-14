CodeBaseРазделы
Индикаторы

iSupportResistant - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
9517
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Описание:

Рисует точные области поддержки/сопротивления. Раскрашивает весь фон графика в полосы переменного цвета.


Чем темнее цвет, тем быстрее цена покинет эту зону/уровень, либо "пробив" ее/его, либо "отскочив".

Жду замечаний, предложений.

