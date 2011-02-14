Описание:



Рисует точные области поддержки/сопротивления. Раскрашивает весь фон графика в полосы переменного цвета.

Чем темнее цвет, тем быстрее цена покинет эту зону/уровень, либо "пробив" ее/его, либо "отскочив".

Жду замечаний, предложений.