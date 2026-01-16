Стратегии

Трейлинг-стоп в Telegram Coppy (MT4/MT5): как настроить и избежать ошибок

16 января 2026, 09:09
Sergey Batudayev
Sergey Batudayev
Единая инструкция по трейлингу (MT4 + MT5)

Activate trailing stop

  • false → трейлинг выключен (SL не двигается автоматически).

  • true → трейлинг включён и работает в зависимости от SL trailing mode: Trail SL dynamically.

В Telegram Coppy для MT4 и MT5 доступно 2 режима трейлинг-стопа (выбираются в настройке SL trailing mode: Trail SL dynamically): Dynamic и PerTPHit.


Режим Dynamic — это классический трейлинг, который начинает подтягивать Stop Loss только после достижения прибыли Trailing start (points) и далее держит SL на расстоянии Trailing distance с шагом обновления Trailing step. Режим PerTPHit работает иначе: он переносит SL ступенчато по факту закрытия тейк-профитов (например, после TP1 — в безубыток, после TP2 — на уровень TP1 и т.д.). Ниже подробно разобрано, как работает каждый режим и какие значения лучше сочетать между собой.

SL trailing mode: Trail SL dynamically

2 режима:

1) Dynamic

Классический “следящий” трейлинг.
Стартует только когда позиция в плюсе минимум на Trailing start (points).

Как считается SL:

  • BUY: после старта → SL = текущая цена − Trailing distance from the current price (points)

  • SELL: после старта → SL = текущая цена + Trailing distance from the current price (points)

Когда SL переносится снова:

  • Только если новый SL улучшает старый минимум на Trailing step (чтобы не было переносов на каждом тике).
    И учитывай спред: BUY закрывается по Bid, SELL — по Ask, поэтому дистанции должны быть “с запасом”.

2) PerTPHit (Per TP hit)

Ступенчатый перенос SL по факту “взятых” тейков (лучше всего работает, когда сигнал открывает несколько ордеров / несколько TP):

  • Закрылся TP1 в плюс → SL у оставшихся переносится на Entry (безубыток).

  • Закрылся TP2 → SL переносится на уровень TP1.

  • Закрылся TP3 → SL переносится на уровень TP2, и т.д.

В режиме PerTPHit параметры Trailing start / Trailing step / Trailing distance не участвуют в расчёте уровней (SL ставится на фиксированные уровни: вход или предыдущий TP).

Trailing start (points)

Порог прибыли в пунктах, после которого трейлинг начинает работать.

  • Если 0 → трейлинг не стартует.

Рекомендация по соотношению:

  • Trailing start (points) ≥ Trailing distance (points)
    чтобы первый перенос SL не оказался ниже цены входа.

Trailing distance from the current price (points)

Насколько далеко SL держится от текущей цены.

  • Больше → спокойнее, но отдаёшь часть прибыли.

  • Слишком мало → частые выбивания и/или ошибки по минимальной дистанции (StopLevel).

Trailing step (points) / Trailing step (points, need be much smaller tral distan!)

Минимальный “шаг улучшения”, чтобы SL переносился дальше.

  • Обычно: Trailing step < Trailing distance

  • Слишком большой step → SL будет переноситься редко.

Единицы: points

Все значения в пунктах (points), не в “pip”. Зависит от символа и количества знаков.

