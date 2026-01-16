Трейлинг-стоп в Telegram Coppy (MT4/MT5): как настроить и избежать ошибок

Единая инструкция по трейлингу (MT4 + MT5)
Activate trailing stop
-
false → трейлинг выключен (SL не двигается автоматически).
-
true → трейлинг включён и работает в зависимости от SL trailing mode: Trail SL dynamically.
В Telegram Coppy для MT4 и MT5 доступно 2 режима трейлинг-стопа (выбираются в настройке SL trailing mode: Trail SL dynamically): Dynamic и PerTPHit.
Режим Dynamic — это классический трейлинг, который начинает подтягивать Stop Loss только после достижения прибыли Trailing start (points) и далее держит SL на расстоянии Trailing distance с шагом обновления Trailing step. Режим PerTPHit работает иначе: он переносит SL ступенчато по факту закрытия тейк-профитов (например, после TP1 — в безубыток, после TP2 — на уровень TP1 и т.д.). Ниже подробно разобрано, как работает каждый режим и какие значения лучше сочетать между собой.
SL trailing mode: Trail SL dynamically
2 режима:
1) Dynamic
Классический “следящий” трейлинг.
Стартует только когда позиция в плюсе минимум на Trailing start (points).
Как считается SL:
-
BUY: после старта → SL = текущая цена − Trailing distance from the current price (points)
-
SELL: после старта → SL = текущая цена + Trailing distance from the current price (points)
Когда SL переносится снова:
-
Только если новый SL улучшает старый минимум на Trailing step (чтобы не было переносов на каждом тике).
И учитывай спред: BUY закрывается по Bid, SELL — по Ask, поэтому дистанции должны быть “с запасом”.
2) PerTPHit (Per TP hit)
Ступенчатый перенос SL по факту “взятых” тейков (лучше всего работает, когда сигнал открывает несколько ордеров / несколько TP):
-
Закрылся TP1 в плюс → SL у оставшихся переносится на Entry (безубыток).
-
Закрылся TP2 → SL переносится на уровень TP1.
-
Закрылся TP3 → SL переносится на уровень TP2, и т.д.
В режиме PerTPHit параметры Trailing start / Trailing step / Trailing distance не участвуют в расчёте уровней (SL ставится на фиксированные уровни: вход или предыдущий TP).
Trailing start (points)
Порог прибыли в пунктах, после которого трейлинг начинает работать.
-
Если 0 → трейлинг не стартует.
Рекомендация по соотношению:
-
Trailing start (points) ≥ Trailing distance (points)
чтобы первый перенос SL не оказался ниже цены входа.
Trailing distance from the current price (points)
Насколько далеко SL держится от текущей цены.
-
Больше → спокойнее, но отдаёшь часть прибыли.
-
Слишком мало → частые выбивания и/или ошибки по минимальной дистанции (StopLevel).
Trailing step (points) / Trailing step (points, need be much smaller tral distan!)
Минимальный “шаг улучшения”, чтобы SL переносился дальше.
-
Обычно: Trailing step < Trailing distance
-
Слишком большой step → SL будет переноситься редко.
Единицы: points
Все значения в пунктах (points), не в “pip”. Зависит от символа и количества знаков.
