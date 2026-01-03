Becktester Telegram Signals (MT4/MT5) — инструкция пользователя

QuickStart — 7 шагов
- Запустите Backtester Telegram Signals.exe.
- Авторизуйтесь в Telegram: номер телефона → код → (при необходимости) пароль 2FA.
- Откройте вкладку Test Mode и проверьте 1–2 сигнала (PreTest), чтобы убедиться, что распознавание корректное.
- Откройте Backtest Mode, выберите канал/чат и задайте период (Start/End Date).
- Запустите парсинг и получите файл signals.csv.
- Откройте Strategy Tester в MT4/MT5, выберите советник и установите даты теста (желательно тот же период).
- Запустите тест и оцените результаты (отчёт/статистика/график/сделки).
1) Запуск Parser (.exe)
- Распакуйте архив с Parser (если он в архиве).
- Запустите файл Backtester Telegram Signals.exe
- Если Windows покажет предупреждение безопасности — разрешайте запуск только если файл получен из официального источника покупки.
2) Авторизация в Telegram
- Введите номер телефона с кодом страны.
- Введите код, который придёт в Telegram.
- Если включена двухфакторная защита — введите пароль 2FA.
Parser использует ваш Telegram-аккаунт, поэтому он видит каналы/чаты, где вы состоите (включая приватные).
Окна ввода номера / кода / 2FA
3) Проверка распознавания (Test Mode) — обязательный шаг
Перед тем как выгружать месяцы истории, проверьте распознавание на 1–2 сообщениях. Это гарантирует, что итоговый signals.csv будет корректным.
- Откройте вкладку Test Mode (Live Parsing).
- Проверьте сигнал через By Link (если канал публичный) или By Text (вставьте текст сигнала).
- Нажмите PreTest и убедитесь, что корректно определились: Symbol, Order Type (BUY/SELL), Entry, SL, TP.
Важно: если распознавание неверное — сначала добейтесь корректного PreTest (формат, слова, структура сигнала), и только затем переходите к выгрузке истории.
Test Mode: By Link / By Text
Результат PreTest: распознанные поля (Symbol/Entry/SL/TP)
4) Выгрузка истории сигналов (Backtest Mode) → signals.csv
- Откройте вкладку Backtest Mode.
- Обновите список каналов/чатов (если есть кнопка Refresh/Update).
- Выберите канал/чат из списка.
- Укажите период истории: Start Date и End Date.
- Запустите парсинг и дождитесь завершения.
На выходе вы получите файл signals.csv, который далее будет использован советником в Strategy Tester.
Backtest Mode: выбор канала + даты
[СКРИН RU-07] Backtest Mode: лог/прогресс + итог (кол-во сигналов/ошибок)
5) Где должен находиться signals.csv
Обычно Parser сохраняет файл туда, откуда советник может его прочитать автоматически (часто это папка: Terminal\Common\Files).
Проверка вручную: в MetaTrader откройте File → Open Data Folder, затем перейдите в общую папку Common → Files и убедитесь, что там есть signals.csv.
Папка Common\\Files с файлом signals.csv
6) Запуск Strategy Tester (MT4/MT5)
- Откройте Strategy Tester.
- Выберите советник Becktester Telegram Signals.
- Установите период тестирования (Use Date) — желательно тот же диапазон, что и при парсинге.
- Выберите тестируемый инструмент:
- Если тест по одному инструменту — выберите именно его.
- Если MT5 и в signals.csv несколько символов — выберите любой основной символ (лучше один из CSV), а сделки по другим символам будут воспроизведены из файла (мультисаймбол/мультивалютный режим MT5).
- Нажмите Start и дождитесь результатов.
Strategy Tester: выбор советника, символа, дат и режима моделирования
7) Критически важные Inputs (рекомендованный минимум)
- SignalFile = signals.csv (имя файла сигналов)
- BrokerUTCOffset — сдвиг времени брокера (если сделки открываются “не в то время”)
- RejectOrdersWithoutSL / RejectOrdersWithoutTP — рекомендуется включить, чтобы пропускать сигналы без SL/TP
- SLMode / TPMode — брать из сигнала (Signal) или задавать вручную (Custom)
- LotMode — фиксированный лот или риск (%), и параметры объёма/риска
- SkipDuplicates, SkipWeekendSignals — полезные фильтры “мусора”
Inputs: SignalFile, BrokerUTCOffset, RejectOrdersWithoutSL/TP, SLMode/TPMode
8) Различия MT4 и MT5 версий
- MT4: тест обычно выполняется по одному инструменту за запуск. Если в CSV несколько символов — чаще тестируют по очереди.
- MT5: удобнее для сценариев с несколькими символами в signals.csv (мультисаймбол/мультивалютный режим).
9) Частые проблемы (коротко)
- 0 сделок в отчёте: проверьте, что signals.csv существует, находится в нужной папке и даты теста перекрывают период CSV.
- Неверное распознавание: сначала добейтесь корректного PreTest в Test Mode, затем заново выгружайте историю.
- Сделки открываются не по времени: настройте BrokerUTCOffset.
Где найти продукт
BackTester for MT4 вы можете приобрести здесь: Becktester Telegram Signals (MT4)
BackTester for MT5 вы можете приобрести здесь: Becktester Telegram Signals (MT5)