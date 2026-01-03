Becktester Telegram Signals (MT4/MT5) — инструкция пользователя

signals.csv

Strategy Tester





QuickStart — 7 шагов

Запустите Backtester Telegram Signals.exe. Авторизуйтесь в Telegram: номер телефона → код → (при необходимости) пароль 2FA. Откройте вкладку Test Mode и проверьте 1–2 сигнала (PreTest), чтобы убедиться, что распознавание корректное. Откройте Backtest Mode, выберите канал/чат и задайте период (Start/End Date). Запустите парсинг и получите файл signals.csv. Откройте Strategy Tester в MT4/MT5, выберите советник и установите даты теста (желательно тот же период). Запустите тест и оцените результаты (отчёт/статистика/график/сделки).

1) Запуск Parser (.exe)

Распакуйте архив с Parser (если он в архиве). Запустите файл Backtester Telegram Signals.exe Если Windows покажет предупреждение безопасности — разрешайте запуск только если файл получен из официального источника покупки.

2) Авторизация в Telegram

Введите номер телефона с кодом страны. Введите код, который придёт в Telegram. Если включена двухфакторная защита — введите пароль 2FA.

Parser использует ваш Telegram-аккаунт, поэтому он видит каналы/чаты, где вы состоите (включая приватные).





Окна ввода номера / кода / 2FA

3) Проверка распознавания (Test Mode) — обязательный шаг

Перед тем как выгружать месяцы истории, проверьте распознавание на 1–2 сообщениях. Это гарантирует, что итоговый signals.csv будет корректным.

Откройте вкладку Test Mode (Live Parsing). Проверьте сигнал через By Link (если канал публичный) или By Text (вставьте текст сигнала). Нажмите PreTest и убедитесь, что корректно определились: Symbol, Order Type (BUY/SELL), Entry, SL, TP.

Важно: если распознавание неверное — сначала добейтесь корректного PreTest (формат, слова, структура сигнала), и только затем переходите к выгрузке истории.





Test Mode: By Link / By Text





Результат PreTest: распознанные поля (Symbol/Entry/SL/TP)

4) Выгрузка истории сигналов (Backtest Mode) → signals.csv

Откройте вкладку Backtest Mode. Обновите список каналов/чатов (если есть кнопка Refresh/Update). Выберите канал/чат из списка. Укажите период истории: Start Date и End Date. Запустите парсинг и дождитесь завершения.

На выходе вы получите файл signals.csv, который далее будет использован советником в Strategy Tester.





Backtest Mode: выбор канала + даты





[СКРИН RU-07] Backtest Mode: лог/прогресс + итог (кол-во сигналов/ошибок)

5) Где должен находиться signals.csv

Обычно Parser сохраняет файл туда, откуда советник может его прочитать автоматически (часто это папка: Terminal\Common\Files).

Проверка вручную: в MetaTrader откройте File → Open Data Folder, затем перейдите в общую папку Common → Files и убедитесь, что там есть signals.csv.





Папка Common\\Files с файлом signals.csv

6) Запуск Strategy Tester (MT4/MT5)

Откройте Strategy Tester. Выберите советник Becktester Telegram Signals. Установите период тестирования (Use Date) — желательно тот же диапазон, что и при парсинге. Выберите тестируемый инструмент: Если тест по одному инструменту — выберите именно его.

— выберите именно его. Если MT5 и в signals.csv несколько символов — выберите любой основной символ (лучше один из CSV), а сделки по другим символам будут воспроизведены из файла (мультисаймбол/мультивалютный режим MT5). Нажмите Start и дождитесь результатов.





Strategy Tester: выбор советника, символа, дат и режима моделирования

7) Критически важные Inputs (рекомендованный минимум)

SignalFile = signals.csv (имя файла сигналов)

= signals.csv (имя файла сигналов) BrokerUTCOffset — сдвиг времени брокера (если сделки открываются “не в то время”)

— сдвиг времени брокера (если сделки открываются “не в то время”) RejectOrdersWithoutSL / RejectOrdersWithoutTP — рекомендуется включить, чтобы пропускать сигналы без SL/TP

/ — рекомендуется включить, чтобы пропускать сигналы без SL/TP SLMode / TPMode — брать из сигнала (Signal) или задавать вручную (Custom)

/ — брать из сигнала (Signal) или задавать вручную (Custom) LotMode — фиксированный лот или риск (%), и параметры объёма/риска

— фиксированный лот или риск (%), и параметры объёма/риска SkipDuplicates, SkipWeekendSignals — полезные фильтры “мусора”





Inputs: SignalFile, BrokerUTCOffset, RejectOrdersWithoutSL/TP, SLMode/TPMode

8) Различия MT4 и MT5 версий

MT4: тест обычно выполняется по одному инструменту за запуск. Если в CSV несколько символов — чаще тестируют по очереди.

тест обычно выполняется по одному инструменту за запуск. Если в CSV несколько символов — чаще тестируют по очереди. MT5: удобнее для сценариев с несколькими символами в signals.csv (мультисаймбол/мультивалютный режим).

9) Частые проблемы (коротко)

0 сделок в отчёте: проверьте, что signals.csv существует, находится в нужной папке и даты теста перекрывают период CSV.

проверьте, что signals.csv существует, находится в нужной папке и даты теста перекрывают период CSV. Неверное распознавание: сначала добейтесь корректного PreTest в Test Mode, затем заново выгружайте историю.

сначала добейтесь корректного PreTest в Test Mode, затем заново выгружайте историю. Сделки открываются не по времени: настройте BrokerUTCOffset.

