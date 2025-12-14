🥇 XAUUSD: как брать 1:5–1:10 и не ссыковать

Золото — идеальный инструмент для R:R 1:5–1:10, но только если торговать по его правилам, а не как обычную валютную пару.
Ниже — жёсткая, рабочая адаптация именно под XAUUSD, без индикаторной шелухи.
Золото:
-
делает резкие импульсы
-
потом долго выматывает
-
часто даёт ложные возвраты
-
обожает сносить безубытки
Если держать его «как EURUSD» — будешь вылетать всегда.1️⃣ Таймфреймы (критично)
❌ М1–М5 — шум и смерть для 1:5
⚠️ М15 — только с фильтрами
✅ H1 / H4 — база для удержания
Вход можно искать на М15,
сопровождение — только H1+.
2️⃣ Где золото реально даёт 5–10R
Только в трёх сценариях:
✔ Импульс после накопления
-
узкий диапазон
-
выход одной большой свечой
-
продолжение без глубоких откатов
✔ Пробой high/low дня
Особенно:
-
Лондон → Нью-Йорк
-
или на новостях
✔ Продолжение недельного тренда
Самые жирные движения.
3️⃣ Стоп по золоту — ТОЛЬКО структурный
Ошибка №1:
ставить короткий стоп «для красивого R:R»
Правильно:
-
за лоу/хай структуры
-
за диапазон накопления
-
за последний H1 swing
Если стоп «красивый» — его снесут.
4️⃣ Алгоритм удержания (ключевое)
🎯 Лестница выхода под XAUUSD
-
1R → закрыть 25–30%
-
2R → стоп в БУ (или -0.1R, чтобы не вынесло)
-
3R → закрыть ещё 25–30%
-
Остаток → держать до слома H1 структуры
Это снимает давление и позволяет реально досидеть.
5️⃣ Когда НЕЛЬЗЯ держать золото долго
❌ если:
-
свечи стали короткими
-
импульсы гаснут
-
цена не обновляет high/low
-
начинается пила 10–20$
Золото либо идёт, либо режет.
6️⃣ Правило добавлений (очень строго)
Добавляться можно ТОЛЬКО если:
-
ATR растёт
-
свечи удлиняются
-
пробивается значимый уровень
❌ Никаких добавлений в коррекции.
❌ Никаких усреднений.
Добавление = только на ускорении.
7️⃣ Безубыток на золоте — ловушка
Золото обожает:
-
проколоть БУ
-
сходить дальше без тебя
Лучше:
-
переводить стоп не сразу
-
или оставлять минимальный минус
Психологически тяжело — но математически правильно.
8️⃣ Сессии, где держать легче
Лучше всего:
-
Лондон
-
Нью-Йорк
Хуже всего:
-
Азия (пила и ложные движения)
Если вход в Лондоне — шанс на 5R в разы выше.
🧠 Главная формула XAUUSD
Золото платит не за точность входа,
а за терпение в правильном режиме рынка.
🧱 Короткий чеклист “держу или выхожу”
ДЕРЖУ, если:
-
структура H1 не сломана
-
импульсы сохраняются
-
волатильность не падает
ВЫХОЖУ, если:
-
цена не делает продолжение 3–4 H1 свечи
-
начинается боковик
-
импульс погас
🎯 Итог
Чтобы брать 1:5–1:10 на XAUUSD:
-
входить можно часто
-
держать — редко
-
фиксироваться частями
-
не лезть в боковик
-
не бояться “недозаработать”