Торговые системы

🥇 XAUUSD: как брать 1:5–1:10 и не ссыковать

14 декабря 2025, 17:07
Satan Claws
Satan Claws
0
58

Золото — идеальный инструмент для R:R 1:5–1:10, но только если торговать по его правилам, а не как обычную валютную пару.

Ниже — жёсткая, рабочая адаптация именно под XAUUSD, без индикаторной шелухи.

⚠️ Сначала — правда про золото

Золото:

  • делает резкие импульсы

  • потом долго выматывает

  • часто даёт ложные возвраты

  • обожает сносить безубытки

Если держать его «как EURUSD» — будешь вылетать всегда.

1️⃣ Таймфреймы (критично)

❌ М1–М5 — шум и смерть для 1:5
⚠️ М15 — только с фильтрами
H1 / H4 — база для удержания

Вход можно искать на М15,
сопровождение — только H1+.

2️⃣ Где золото реально даёт 5–10R

Только в трёх сценариях:

✔ Импульс после накопления

  • узкий диапазон

  • выход одной большой свечой

  • продолжение без глубоких откатов

✔ Пробой high/low дня

Особенно:

  • Лондон → Нью-Йорк

  • или на новостях

✔ Продолжение недельного тренда

Самые жирные движения.

3️⃣ Стоп по золоту — ТОЛЬКО структурный

Ошибка №1:

ставить короткий стоп «для красивого R:R»

Правильно:

  • за лоу/хай структуры

  • за диапазон накопления

  • за последний H1 swing

Если стоп «красивый» — его снесут.

4️⃣ Алгоритм удержания (ключевое)

🎯 Лестница выхода под XAUUSD

  • 1R → закрыть 25–30%

  • 2R → стоп в БУ (или -0.1R, чтобы не вынесло)

  • 3R → закрыть ещё 25–30%

  • Остаток → держать до слома H1 структуры

Это снимает давление и позволяет реально досидеть.

5️⃣ Когда НЕЛЬЗЯ держать золото долго

❌ если:

  • свечи стали короткими

  • импульсы гаснут

  • цена не обновляет high/low

  • начинается пила 10–20$

Золото либо идёт, либо режет.

6️⃣ Правило добавлений (очень строго)

Добавляться можно ТОЛЬКО если:

  • ATR растёт

  • свечи удлиняются

  • пробивается значимый уровень

❌ Никаких добавлений в коррекции.
❌ Никаких усреднений.

Добавление = только на ускорении.

7️⃣ Безубыток на золоте — ловушка

Золото обожает:

  • проколоть БУ

  • сходить дальше без тебя

Лучше:

  • переводить стоп не сразу

  • или оставлять минимальный минус

Психологически тяжело — но математически правильно.

8️⃣ Сессии, где держать легче

Лучше всего:

  • Лондон

  • Нью-Йорк

Хуже всего:

  • Азия (пила и ложные движения)

Если вход в Лондоне — шанс на 5R в разы выше.

🧠 Главная формула XAUUSD

Золото платит не за точность входа,
а за терпение в правильном режиме рынка.

🧱 Короткий чеклист “держу или выхожу”

ДЕРЖУ, если:

  • структура H1 не сломана

  • импульсы сохраняются

  • волатильность не падает

ВЫХОЖУ, если:

  • цена не делает продолжение 3–4 H1 свечи

  • начинается боковик

  • импульс погас

🎯 Итог

Чтобы брать 1:5–1:10 на XAUUSD:

  • входить можно часто

  • держать — редко

  • фиксироваться частями

  • не лезть в боковик

  • не бояться “недозаработать”


#золото, тренд, XAUUSD, GOLD, медвежий тренд, бычий тренд, XAU, risk reward, большой тренд, глубина