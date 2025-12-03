Grid Manual - Создание и управление сеткой ордеров

Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия.
✅ Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.
✅ Работает с двумя типами сеток: limit и stop.
✅ Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).
✅ Позволяет менять настройки открытой сетки, в том числе менять лот каждого уровня, и его местоположение (переставлять уровень можно только в режиме фиксированный шаг).
✅ Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.
✅ Показывает размер прибыли каждой сетки.
✅ Позволяет закрыть прибыльные ордера сетки одним кликом.
✅ Позволяет закрыть каждую сетку ордеров одним кликом.
✅ Имеет функцию трейлинг стоп.
✅ Имеет функцию перевода стоп лосса сетки ордеров в безубыток.
✅ Автоматически переставляет тейк профит относительно уровня безубытка сетки ордеров (только в режиме limit сетка, расстояние зависит от выбранного типа расчета: "Conservative" или "Aggressive").
✅ Сохраняет настройки, после перезагрузки терминала восстанавливает их.
✅ Сопровождает до 20 сеток, имеющих до 100 ордеров.
Полная инструкция и демо-версия здесь.