Grid Manual - Создание и управление сеткой ордеров

Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия.

✅ Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.

✅ Работает с двумя типами сеток: limit и stop.

✅ Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).

✅ Позволяет менять настройки открытой сетки, в том числе менять лот каждого уровня, и его местоположение (переставлять уровень можно только в режиме фиксированный шаг).

✅ Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.

✅ Показывает размер прибыли каждой сетки.

✅ Позволяет закрыть прибыльные ордера сетки одним кликом.

✅ Позволяет закрыть каждую сетку ордеров одним кликом.

✅ Имеет функцию трейлинг стоп.

✅ Имеет функцию перевода стоп лосса сетки ордеров в безубыток.

✅ Автоматически переставляет тейк профит относительно уровня безубытка сетки ордеров (только в режиме limit сетка, расстояние зависит от выбранного типа расчета: "Conservative" или "Aggressive").

✅ Сохраняет настройки, после перезагрузки терминала восстанавливает их.

✅ Сопровождает до 20 сеток, имеющих до 100 ордеров.