Trade Panel - сетка ордеров

Как открыть сетку ордеров?

Перейдите на секцию "Сетка ордеров" и выберите:

1️⃣ Тип - Limit или Stop,

2️⃣ Количество,

3️⃣ Обьем,

4️⃣ Шаг,

5️⃣ Тейк профит,

6️⃣ Стоп лосс.

✅ Готово! Теперь при каждом открытии ордера или позиции TradePanel будет создавать для неё сетку ордеров.

Например, установили следующие настройки:

1️⃣ Тип сетки - Limit,

2️⃣ Количество - 5 ордеров,

3️⃣ Объём - геометрическая прогрессия,

4️⃣ Шаг - 200 пунктов,

5️⃣ Тейк профит - цена Тейк Профита мастер ордера,

6️⃣ Стоп лосс - цена Стоп Лосс мастер ордера.

Нажимаем кнопку Открыть Sell, и TradePanel открывает позицию с сеткой ордеров: