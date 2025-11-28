Trade Panel - сетка ордеров

0
Как открыть сетку ордеров?
Перейдите на секцию "Сетка ордеров" и выберите:
1️⃣ Тип - Limit или Stop,
2️⃣ Количество,
3️⃣ Обьем,
4️⃣ Шаг,
5️⃣ Тейк профит,
6️⃣ Стоп лосс.
✅ Готово! Теперь при каждом открытии ордера или позиции TradePanel будет создавать для неё сетку ордеров.
Например, установили следующие настройки:
1️⃣ Тип сетки - Limit,
2️⃣ Количество - 5 ордеров,
3️⃣ Объём - геометрическая прогрессия,
4️⃣ Шаг - 200 пунктов,
5️⃣ Тейк профит - цена Тейк Профита мастер ордера,
6️⃣ Стоп лосс - цена Стоп Лосс мастер ордера.
Нажимаем кнопку Открыть Sell, и TradePanel открывает позицию с сеткой ордеров: