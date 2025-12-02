Скрипт - усреднитель

Вашему вниманию - интерактивный скрипт для усреднения позиций

Существенно облегчает непростое ремесло торговли.

Использовать максимально просто :

дважды кликнуть на скрипт

или мышкой перенести на график

или привязать к сочетанию кнопок и их нажать





На старте скрипт разметит текущую общую позицию и предложит уровень для усреднения. Этот уровень можно перемещать мышкой на требуемую цену.

при перемещении уровня скрипт также показывает уровень безубытка инструмента после планируемого усреднения. С учётом округлений, свопов и комиссий.

Для совершения усреднения надо нажать кнопку "усреднить" или клавишу INS.

Для завершения работы скрипта без усреднений нажать ESC или стандартным образом выгрузить скрипт.

ПРОСТО



* запустил скрипт

* переместил уровень

* кликнул в кнопку или нажал INS

ВСЁ, ничего лишнего

Для небольших депозитов и демок бесплатно,

без ограничений функциональности. Если у вас депозит более 5000 usd - цена 30 usdt, обращайтесь

Текущую версию прикладываю

Идеи, предложения,замечания конечно-же принимаются.

----

примечание: скрипты нет смысла публиковать через маркет (в тестере их не посмотреть и не проверить, всё равно придётся делать и как-то распространять демку).

А учитывая плачевное состояние маркета и общие проблемы с вводом/выводом, возможно и прочий софт тоже буду мигрировать на схожую не-маркетную модель