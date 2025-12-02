Скрипт - усреднитель

Вашему вниманию - интерактивный скрипт для усреднения позиций
Существенно облегчает непростое ремесло торговли.
Использовать максимально просто :
- дважды кликнуть на скрипт
- или мышкой перенести на график
- или привязать к сочетанию кнопок и их нажать
На старте скрипт разметит текущую общую позицию и предложит уровень для усреднения. Этот уровень можно перемещать мышкой на требуемую цену.
при перемещении уровня скрипт также показывает уровень безубытка инструмента после планируемого усреднения. С учётом округлений, свопов и комиссий.
Для совершения усреднения надо нажать кнопку "усреднить" или клавишу INS.
Для завершения работы скрипта без усреднений нажать ESC или стандартным образом выгрузить скрипт.
ПРОСТО
* запустил скрипт
* переместил уровень
* кликнул в кнопку или нажал INS
ВСЁ, ничего лишнего
Для небольших депозитов и демок бесплатно,
без ограничений функциональности.
Если у вас депозит более 5000 usd - цена 30 usdt, обращайтесь
Текущую версию прикладываю
Идеи, предложения,замечания конечно-же принимаются.
----
примечание: скрипты нет смысла публиковать через маркет (в тестере их не посмотреть и не проверить, всё равно придётся делать и как-то распространять демку).
А учитывая плачевное состояние маркета и общие проблемы с вводом/выводом, возможно и прочий софт тоже буду мигрировать на схожую не-маркетную модель