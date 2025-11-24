Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 28 ноября 2025

Фундаментальный баланс на неделю выглядит конструктивно: колебания доходности казначейских бумаг США остаются ограниченными, а тема централизованных закупок и инвестиционных притоков формирует «подушку» спроса. Риски для бычьего сценария — укрепление доллара при росте реальных доходностей и более «жесткие» комментарии отдельных членов ФРС, которые могут отсрочить ослабление политики. Тем не менее суммарный фон — дефицит качественных «тихих гаваней» и продолжение инвестиционного спроса — сохраняет вероятность поддержки цены золота на откатах.

Золото входит в неделю на повышенных уровнях: утренние сводки фиксируют спот вблизи 4 054.19 за унцию. Инвесторы продолжают страховаться от политических и геоэкономических рисков, а также от пауз в поступлении официальной статистики США, что мешает ФРС опираться на привычные данные и удерживает спрос на защитные активы. При этом на декабрьском заседании ФРС рынок видит ощутимую вероятность снижения ставки, что в перспективе облегчает долларовые финансовые условия и поддерживает металл. Дополнительные драйверы — устойчивые притоки в «золотые» фонды и активные покупки со стороны центробанков по итогам осени.

Прошлая неделя завершилась коррекцией ключевых индексов США, однако новая начинается на более спокойном фоне: по утру понедельника растут фьючерсы на S&P 500, а дискуссия вокруг декабрьского решения ФРС смещает ожидания в сторону послабления. В агрегате это снижает давление со стороны стоимости заимствований и поддерживает оценку будущей прибыли. По рынку отмечается, что ноябрьские движения проходили на фоне сильного блока корпоративной отчетности: фактический рост прибыли S&P 500 заметно превысил оценки начала квартала, что смягчило влияние высоких оценок.

На горизонте недели баланс факторов смешанный, но умеренно позитивный: вероятность смягчения политики ФРС, стабилизация доходностей 10-летних облигаций около 4% и снижение цен на нефть улучшают ожидания по затратам и марже для ряда отраслей. Сдерживающие моменты — повышенная волатильность в сегменте технологических лидеров и неопределенность по срокам последующих шагов регулятора. В такой конфигурации умеренный «апсайд» бенчмарка выглядит базовым сценарием, если не возникнет неожиданного ускорения инфляционных рисков.

Торговая рекомендация: BUY 6600, SL 6500, TP 6900





#BRENT: SELL 62.50, SL 65.00, TP 55.00





Нефть начала неделю под давлением: утренние сообщения фиксируют Brent около 62.46 за баррель. Рынок переваривает новости, снижающие геополитическую премию и подразумевающие возможность постепенного расширения предложения в среднесрочной перспективе. Параллельно в США сохраняется тренд к росту коммерческих запасов, а свежие прогнозы указывают на накопление мировых резервов в IV квартале, что также тянет цены вниз.

С точки зрения предложения решения ОПЕК+ на конец года и обсуждаемая конфигурация на начало следующего года не снимают опасений по избыточному предложению: прирост добычи вне альянса плюс восстановление отдельных поставок оказывают давление на фьючерсную кривую. Дополнительно сдерживает котировки укрепляющийся доллар, увеличивающий стоимость импортируемого сырья для стран-потребителей. В результате базовый сценарий на неделю — сохранение нисходящего уклона с эпизодическими откатами на новостях о санкциях и перебоях.

