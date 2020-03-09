Курс евро подсочил выше 1.14

EUR / USD

Европейская валюта вновь торгуется с повышением против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновив рекордные максимумы января 2019 года. Евро несколько скорректировался до отметки 1.1400, но по-прежнему сохраняет уверенный «бычий» импульс, несмотря на публикацию сильного отчёта по рынку труда США в минувшую пятницу. Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, в феврале выросло на 273 тысячи, что оказалось почти на 100 тысяч лучше ожиданий рынка. Средняя почасовая заработная плата в феврале замедлилась с 3,1% до 3%. Уровень безработицы при этом неожиданно снизился с 3,6% до 3,5%. Позиции евро, в свою очередь, укрепились на фоне публикации сильной статистики по производственным заказам из Германии. В январе объёмы заказов выросли на 5,5% после снижения на 2,1% в прошлом месяце. Прогноз предполагал увеличение показателя лишь на 1,4%.