НА УОЛЛ-СТРИТ СПОРЯТ О ТОМ, СФОРМИРОВАЛ ЛИ ДОЛЛАР «ДНО»

В четверг доллар просел до 6-месячного минимума против иены, так как ФРС может принять дальнейшие меры смягчения для поддержания экономики.

Бипан Раи, глава подразделения валютной стратегии CIBC утверждает, что снижение ставок на 50 б.п. подтвердило его «медвежьи» прогнозы по доллару, безопасный статус которого пострадал.

Джордж Саравелос из Deutsche Bank рекомендует короткие позиции по доллару против евро, иены и франка.JPMorgan считает, что снижение доллара будет ограниченным.

В недалеком прошлом было 4 эпизода скоординированного смягчения со стороны центробанков, в частности, в октябре 2008-го и ноябре 2011-го, тогда как Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 1.7% в декабре 2011-го.

Goldman Sachs соглашается с JPMorgan в том, что статус доллара, как «убежища», остается в силе.

«Валютам, уязвимым к рискам, будет сложно опередить USD, если рынок останется волатильным», - говорит Зак Пандл, стратег Goldman Sachs, добавляя, что не ожидает ощутимого ослабления доллара против широкого ряда валют.

В то время как разница в доходности доллара с евро и иеной будет сокращаться, так как ЕЦБ и Банк Японии не имеют достаточного потенциала для снижения ставок, центробанки развивающихся рынков имеют пространство для маневра, что ограничит ослабление доллара.