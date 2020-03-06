PAMM-обзор за февраль 2020

Зима закончилась, но с началом весны появились новые глобальные проблемы в мире. Тем не менее, трейдеры продолжают активно торговать, но с учетом того, что необходимо подстраивать свои системы под меняющийся рынок. Однако есть и те, кто отрабатывает очередной месяц без проблем несмотря на катаклизмы в мире. Цель же инвесторов прежняя – вложить свои средства в самые перспективные PAMM-счета для получения максимальной прибыли по портфелю.

С 9 марта 2020 года FXOpen запускает очередной новый конкурс “Криптомания”. Напомним также, что PAMM-счета можно открывать и в криптовалютах и торговать всеми криптопарами, доступными в компании для торговли.

ТОП-10 самых перспективных PAMM-счетов за февраль 2020:

1. bobr3

Этот провайдер многим известен по конкурсу “Управляющие Форекс”. Он сумел оказаться в призерах при уровне просадки всего 4% за несколько месяцев и пока не опускает планку. Можно сказать, что у него довольно точные и продуманные входы. За февраль заработал всего +2,34%, но скорее всего осторожность – это главное правило этого управляющего. Основная масса торговых сделок проходит по паре EUR/USD. Присоединиться можно от 100 USD.



