ForexCup начинает 5 тур Форекс Аттестации 3 августа: ищем талантливого PAMM-менеджера

ForexCup начинает пятый раунд турнира по трейдингу на реальных счетах. Тур начнется 3 августа.







Немного о турнире





«Форекс Аттестация» – это соревнование по трейдингу на реальных счетах. Турнир состоит из 6 раундов, каждый из которых идет 4 недели. Участники могут использовать советников, локирование, скальпинг, автотрейдинг и любые торговые стратегии по своему усмотрению.

Трейдеры, которые увеличат стартовые депозит на 20+ процентов попадают в турнирную таблицу.

Пять лидеров раунда награждаются призами (см. список ниже).

Десятка лучших получают баллы, которые подсчитываются в конце турнира.

Победитель, который наберет максимальное количество баллов, получит главный приз – PAMM ECN с 5000 USD.

В V туре вы можете выиграть:

PAMM STP с 1000 USD – за 1 место;

– за 1 место; 200 USD – за 2 место;

– за 2 место; 100 USD – за 3 место;

– за 3 место; 50 USD – за 4 место;

– за 4 место; 50 USD – за 5 место.

Выгода для всех

Главная цель турнира – найти хорошего PAMM Провайдера, который получит PAMM ECN с депозитом в 5000 USD. Для призера это станет отличной возможностью начать карьеру PAMM Менеджера. А спонсор призов – брокер FXOpen – получит талантливого управляющего, который поможет компании развивать и совершенствовать PAMM-сервис.

Я готов участвовать!

Подробнее о турнире.