ForexCup начинает 5 тур Форекс Аттестации 3 августа: ищем талантливого PAMM-менеджера

ForexCup начинает пятый раунд турнира по трейдингу на реальных счетах. Тур начнется 3 августа.
Немного о турнире
«Форекс Аттестация» – это соревнование по трейдингу на реальных счетах. Турнир состоит из 6 раундов, каждый из которых идет 4 недели. Участники могут использовать советников, локирование, скальпинг, автотрейдинг и любые торговые стратегии по своему усмотрению.
Трейдеры, которые увеличат стартовые депозит на 20+ процентов попадают в турнирную таблицу.
Пять лидеров раунда награждаются призами (см. список ниже).
Десятка лучших получают баллы, которые подсчитываются в конце турнира.
Победитель, который наберет максимальное количество баллов, получит главный приз – PAMM ECN с 5000 USD.
В V туре вы можете выиграть:
- PAMM STP с 1000 USD – за 1 место;
- 200 USD – за 2 место;
- 100 USD – за 3 место;
- 50 USD – за 4 место;
- 50 USD – за 5 место.
Выгода для всех
Главная цель турнира – найти хорошего PAMM Провайдера, который получит PAMM ECN с депозитом в 5000 USD. Для призера это станет отличной возможностью начать карьеру PAMM Менеджера. А спонсор призов – брокер FXOpen – получит талантливого управляющего, который поможет компании развивать и совершенствовать PAMM-сервис.
Подробнее о турнире.