Акции АТР подорожали в четверг вслед за позитивной Уолл-стрит

Сегодняшняя фондовая сессия в Азии окончилась для большинства основных индексов в зеленой зоне. «Минутки» ФРС в очередной раз подтвердили, что в декабре, возможно, состоится повышение процентной ставки американского регулятора, и это вызвало «зеленую волну» на всех основных мировых фондовых площадках.

Shanghai Composite прибавил 1%. Beijing Bank был в числе лидеров роста, прибавив около 10%. Однако многие тяжеловесы индекса, в том числе и кредиторы (China Citic Bank, Agricultural Bank of China), и сырьевые компании (Petrochina), и девелоперы (Poly Real Estate), сильно просели сегодня. На 4% выросли акции Baidu. Энергетический сектор торговался смешанно: цена на нефть во время азиатской сессии росла, но переизбыток сырья на мировом рынке давит на нефтяные компании. Именно поэтому рост был невелик: так, Sinopec вырос на 0,5%.

Hang Seng вырос на 1,4%. Tencent прибавила 0,66% после новостей о привлечении около $1 млрд долларов в финансовое подразделение компании, WeBank. Акции Glencore на торгах в Гонконге выросли на 6%, даже несмотря на продолжающееся падение цен на сырьевые товары.

Nikkei прибавил 1,07% и достиг 3-месячного максимума. Ранее сегодня Банк Японии сохранил без изменений монетарную политику в Японии, а Минфин выпустил статистику по экспорту и импорту (оба показателя упали сильнее ожиданий рынка). На этой неделе стало известно, что Япония вступила на территорию технической рецессии. Однако, к примеру экспортно-ориентированные компании — Toyota, Nissan, Honda, Toshiba, Fast Retailing — закончили день в зелени. Ожидаемо снизились акции авиакомпаний: Japan Airlines и ANA опустились на 1% каждый.

Kopsi прибавил 1,33% за счет голубых фишек и технологического сектора. Samsung Electronics, Posco, Hyundai Motor завершили день ростом; LG Electronics прибавила 4%.