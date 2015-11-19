Доллар падает в четверг: трейдеры фиксируют прибыль

На торгах в четверг доллар идет вниз против большинства основных валют. К 10.30 мск EURUSD выросла на 0,25% до отметки 1,0686 $; USDJPY снизилась на 0,29% до 123,27 ¥; GBPUSD выросла на 0,32% до 1,5282 $. После того, как американец достиг семилетних максимумов, инвесторы решили зафиксировать прибыль.

Незначительно расширились потери доллара против японской коллеги: Банк Японии сохранил монетарную политику устойчивой и не стал дополнительно ослаблять иену расширением монетарного стимулирования, даже несмотря на то, что страна скатилась в техническую рецессию.

В целом аналитики говорят, что не видят кардинального разворота тренда и объясняют сегодняшнее снижение доллара исключительно фиксацией прибыли.

Вышедший вчера протокол ФРС подтвердил необычную для регулятора определенность в том, что он готов повысить ставку в декабре, если экономические предпосылки резко не изменятся. Рыночные аналитики говорят, что теперь вопрос «когда ФРС повысит ставки?» снимается с повестки дня и заменяется вопросом «сколько раз в 2016 году будет повышена ставка ФРС?». На этих ожиданиях доллар имеет крупные шансы к укреплению.

Потенциал роста его европейского коллеги сильно ограничен на фоне всеобщих ожиданий смягчения денежно-кредитной политики еврозоны в следующем месяце. Позднее сегодня будет опубликован протокол ЕЦБ, в котором инвесторы будут искать «ключи» к пониманию того, что регулятор будет делать в декабре.



