На какие изменения решится Банк Японии? Прогнозы экспертов

Не ждите, что Япония увеличит свою программу стимулов на этой неделе. "Мы не верим в то, что Банк Японии собирается сейчас сделать что-либо, несмотря на то, что они снова в технической рецессии", - говорит Майкл Ингрэм, рыночный аналитик в BGC Partners в Лондоне. Экономика Японии сократилась на 0,8% в третьем квартале и на 0,2% во втором квартале, что является техническим определением рецессии, когда два квартала подряд отмечается экономический спад.

В среду началось очередное заседание японского центробанка, по итогам которого (уже в четверг утром) регулятор должен объявить о дальнейшем курсе своей монетарной политики. Эксперты расходятся во мнениях о том, будет ли банк вносить какие-то изменения в объемы стимулирования экономики, которая вновь скатилась в рецессию.

Менее половины опрошенных экспертов Bloomberg не ожидают, что Банк Японии повысит текущие объемы выкупа активов (в прошлом месяце такой прогноз давали 33%). Однако, почти никто не ждет каких-либо изменений по итогам двухдневного заседания. Как видно, последние результаты резко контрастируют с прошлым опросом, когда 44% экономистов говорили, что Банк Японии расширит стимулирующую программу уже 30 октября.

Совет японского центробанка собирается всего спустя несколько дней после того, как свежие отчеты показали, что экономика Японии сократилась в прошлом квартале — это второй спад с того момента, как премьер-министр Синдзо Абэ вступил в должность в 2012 году. В то время как некоторые аналитики говорят, что этот отчет увеличит давление на Банк Японии и заставит его действовать, многие, наоборот, не ожидают, что очередной квартальный спад ВВП подтолкнет регулятора к расширению стимулов. "Шансы на дополнительное смягчение низки, - говорит Кёхей Морита, экономист Barclays PLC. - Банк продолжал свою политику без изменений в прошлом месяце, хотя члены правления уже знали о слабости в экономике и о том, что инфляционные ожидания зашли в тупик».

Казухико Огата, экономист из Credit Agricole SA, придерживается другого мнения на этот счет — он думает, что доклад по ВВП дает повод Банку Японии действовать, если Курода захочет так сделать. "Нет никакой ошибки, что два последовательных сокращения заставят центробанк принять жесткую позицию, - сказал Огата. - Я придерживаюсь моего главного сценария по ослаблению в декабре, в то время как какие-то серьезные действия на этой неделе также не исключаю. Курода любит удивлять".

Почти половина аналитиков Reuters на прошлой неделе говорили, что Банк Японии будет ослаблять политику только в январе, пока продолжается падение цен на нефть, которые могут еще сократиться. Но многие политики центрального банка не хотят расширять уже и без того масштабную программу стимулирования, предпочитая сохранять свои инструменты «на черный день» как можно дольше. Кроме того, есть опасения, что дополнительные стимулы могут подтолкнуть иену еще ниже, что увеличит расходы на импорт и больно ударят по потреблению. Правительство сообщило о том, что Банк Японии сделал достаточно и теперь вынуждает компании свои рекордные прибыли тратить на заработную плату сотрудникам и на инвестиции. Сегодня, кстати, ближе к вечеру иена на торгах возвращается к вчерашним уровням закрытия - к 16:07 мск пара USD/JPY торговалась на отметке 123,44.



Но не все так однозначно высказываются о будущем японской экономики. Например, Такеши Фуджимаки, японский банкир и оппозиционный депутат, говорит, что Банк Японии достигнет своей цели по инфляции в 2% гораздо раньше, чем ожидалось. И это пугает. «Иена будет снижаться в сторону более «адекватных» 180-200 за доллар в долгосрочной перспективе, но оставаясь сейчас примерно на уровне 123, пока центробанк придерживается своей программы покупки облигаций, а Федеральная резервная система думает о повышении ставки, - считает Фуджимаки. - И, хотя это поможет монетарным властям достичь своей целевой границы до марта 2017 года, это все добавит новых рисков "финансового краха". "Мой самый большой страх в том, что случится с Японией, когда будет достигнут целевой показатель инфляции в 2%, - говорит банкир. - Когда Банк Японии остановит покупки активов, их цены резко рухнут, и долгосрочные прибыли сильно пострадают. Здесь просто нет выбора, кроме как продолжать покупать, и потом инфляция поднимется, потому что Банк Японии не сможет поднять ставки".

Один 65-летний депутат, который когда-то работал в Soros Fund Management, в прошлом году предсказал, что иена снизится до 140 за доллар в 2015 году, прежде чем упасть до 200 - после того, как Банк Японии перестанет маскировать риск дефолта страны. По прогнозу аналитиков Bloomberg в среднем японская валюта останется на уровне 123 иены за доллар до конца этого года.

Курода в прошлом месяце уже передвинул сроки достижения стабильной инфляции в 2% на март 2017 года, обвиняя в проблемах низкие цены на нефть. «В зависимости от внешних факторов, таких как снижение иены и рост цен на нефть, инфляция может достичь необходимых 2%, но это будет ненадолго и вряд ли окажется устойчивым уровнем», - уверен Таро Сайто, директор по экономическим исследованиям NLI Research Institute в Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может распорядиться дополнить бюджет, сказал министр экономики Акира Амари на этой неделе, добавив, что страна нуждается в мерах по поддержке экономики. Покупки активов Банком Японии уже сделали его крупнейшим держателем японских гособлигаций, в результате чего некоторые дилеры стали жаловаться, что ликвидность упала на втором по величине в мире рынке облигаций. Центробанку принадлежали госдолг и вексели на рекордные 295 трлн иен ($2,4 трлн) в конце июня, а это около 28,5% всех ценных бумаг.

"Когда инфляция достигнет целевых 2%, появится массивная проблема - как Банк Японии будет оправдывать QQE? - говорит Фуджимаки. - Япония все больше становится похожей на сломанный автомобиль без тормозов".