Индийский центробанк устроит в четверг масштабную забастовку

Как сообщают иностранные СМИ, Резервный банк Индии объявил о забастовке, которая состоится 19 ноября. Это первая подобная акция центробанка страны за последние шесть лет. Эксперты предупреждают, что завтра возможны серьезные перебои в работе валютного рынка и рынка облигаций страны.

Принять участие в забастовке планируют примерно 17 тыс. работников банка, четыре профсоюза — и все будут протестовать против правительственной реформы, нацеленной на уменьшение независимости центробанка. Кроме того, сотрудники будут требовать повышения пенсий. "Если правительство не реагирует на то, что мы говорим, а руководство РБИ не идет навстречу, то, естественно, волнения продолжатся, а ситуация и так уже накаляется", - говорит генсекретарь Всеиндийской ассоциации работников Резервного банка Самир Гош.

По мнению бывшего главы центробанка Бималя Джалана, сложившаяся ситуация - крайне необычная, и в интересах государства предотвратить эту забастовку. С другой стороны, у профсоюзов есть право на протест, поэтому с ними нужно договориться и прийти к общим знаменателям.

Напомним, в июле этого года власти опубликовали проект нового финансового кодекса Индии. В рамках реформ предусмотрено создание в РБИ комитета по денежно-кредитной политике из семи человек: 4 назначит правительство, 3 - сам центробанк. Фактически власти таким образом получат контроль над ставкой, уверены эксперты. На данный момент глава индийского центробанка Рагурам Раджан подчиняется министру финансов только формально, а на практике он контролирует денежно-кредитную политику самостоятельно и обладает правом вето в отношении решений и рекомендаций консультативного комитета, который состоит из руководителей РБИ и независимых экспертов.