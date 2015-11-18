Цена на нефть в среду остается под давлением

Сейчас, к 11.00 мск, Brent стоит $44,13, фьючерсы на WTI подорожали на 1,14% до $41,14. Вчера вышли данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США снизились, а рост активности нефтеперерабатывающих заводов замедлился. Сегодня ожидаются официальные данные от Агентства энергетической информации. В краткосрочной перспективе цифры, показывающие снижение запасов или спад активности нефтепереработки, могут вести вверх котировки.

Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что этого недостаточно, чтобы поддержать цену на нефть в условиях тотального перепроизводства. По их словам, цена останется ниже $50 еще долго, и в 2016 году не вырастет, потому что производство по-прежнему намного опережает спрос.

Даже снижение добычи на американских сланцах, которое, кажется, наконец-то началось, не может повлиять на ситуацию: этого недостаточно. Страны-экспортеры из ОПЕК, а также Россия сейчас находятся на рекордно высоких уровнях производства, а сила спроса на нефть падает из-за замедления роста глобальной экономики.