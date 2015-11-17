Европейские рынки растут благодаря акциям автопроизводителей

Фондовая Европа начала торги сегодня в зеленой зоне. Цены на акции автопроизводителей растут после выхода отчетов о продажах авто в Европе за прошлый месяц и в ожидании отчетов об инфляции и промышленном производстве в США. Последние данные могут дать новые подсказки о возможном решении ФРС по ставкам на будущем заседании. По прогнозу аналитиков, потребцены в США (индекс CPI) в октябре выросли на 0,2% в месячном выражении и на 0,1% в годовом.

К 13:15 мск сводный индекс Stoxx Europe 600 подрос на 1,92%, британский FTSE 100 - на 1,82%, французский CAC 40 - на 2,11%, германский DAX - на 1,69%. Росту европейских акций способствуют хорошие отчеты компаний, например, кадровой компании Randstad и немецкой United Internet. Акции Randstad выросли на 7,5%, когда компания заявила, что ее продажи улучшились, и сделала прогноз на более высокую выручку в 2016 году. Акции United Internet подорожали более чем на 4% после сообщений о росте основной прибыли и доходов в прошлом квартале и увеличении количества абонентов. Кроме того, выросли цены на акции компаний военной и оборонной отраслей, когда Франция совершила новые удары по целям в Сирии. Акции BAE Systems выросли на 1,2%, Airbus — на 1,9%, Meggitt - на 1,3%. Широкий рынок также чувствует слабость евро по отношению к доллару на растущих ожиданиях решения американского регулятора, а слабый евро помогает экспортерам сохранить баланс. Так, к 13:22 мск пара EUR/USD упала на 0,21% - до отметки 1,0665.

Что касается автомобильной отрасли, то здесь, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, в октябре выросло число зарегистрированных новых автомобилей в ЕС - на 2,9% в годовом выражении. Продажи машин растут 26-й месяц подряд. После выхода этих данных выросли акции Volkswagen AG (+0,5%), Peugeot Citroen (+1,5%). Акции Cable & Wireless Communications подорожали на 7,5%, когда фонд Liberty Global решил купить компанию за $5,3 млрд. Нефтедобывающие компании демонстрируют рост капитализации на фоне дорожающей нефти - акции Tullow Oil и Royal Dutch Shell выросли на 2,5%. Бумаги фармкомпании Genmab подросли на 10% в цене после новости о том, что регуляторы одобрили разработанный вместе с Johnson & Johnson препарат для лечения рака крови. Genmab должна получить от J&J $45 млн. А вот акции бюджетного авиаперевозчика EasyJet упали на 2,1%, когда компания опубликовала очень слабые отчеты.