Мнение: Рубль надо сильно обвалить, чтобы спасти российский бюджет

Зарубежные аналитики второй день подряд убеждают инвесторов, что российский рубль стоит слишком дорого, и центробанку страны нужно срочно выходить на рынок и покупать большими объемами валюту, чтобы его ослабить. Об этом, в частности, говорят эксперты из холдинга Nomura и агентства Bloomberg.

Если этого не сделать, то резервы властей и ЦБ очень быстро закончатся. Однако, отечественных экономистов такая идея не удивила - об уже много раз говорил министр финансов Антон Силуанов. С другой стороны, центробанк РФ не захочет рисковать и в то же время создает на рынке дефицит рублевой ликвидности. Последние действия показывают, что вкупе со спросом нерезидентов на валюту все это только придает уверенности российскому рублю. Согласно подсчетам экспертов, рубль должен потерять примерно 13% стоимости до конца этого года - только это поможет покрыть недостающие доходы бюджета. «Если рубль не упадет, то правительство останется без резервов уже к концу следующего года», - говорят аналитики.

Свою идею экономисты объясняют тем, что Россия, несмотря на попытки как-то слезть с «нефтяной иглы», все равно очень сильно зависит от этого вида сырья. Нефть и газ — по-прежнему основная надежда властей, и этому сектору пока очень выгоден слабый рубль. Когда нацвалюта падает, компании могут покрыть издержки энергетического сектора. В этом году нефть подешевела примерно на 22%, а рубль — только на 12%, именно поэтому, чтобы компенсировать потери бюджета, властям должен быть выгоден очень слабый рубль.

Очень сильно может повлиять на курс рубля еще и повышение ставки в США, если ФРС все-таки решится это сделать на декабрьском заседании. Логично было бы, конечно, начать ослаблять рубль именно сейчас, а не оставлять все это на конец года, иначе начнутся распродажи и паника на рынках.



Если денег будет не хватать, чтобы «залатать» дыры в бюджете, придется использовать средства Резервного фонда, который, кстати, в этом году уже сократился на 15% - до 4,23 трлн руб. При этом дефицит бюджета - максимальный за пять лет, а международные резервы толком-то восстановить так и не удалось. К началу прошлой недели они составляли всего $366 млрд (при «нормальном» уровне в $500 млрд). Центробанк перестал покупать валюту в середине лета, испугавшись дальнейшего падения рубля.

И, наконец, надо сказать, что центробанк вроде бы уже настроился на решительные действия - на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если будет необходимость, регулятор выйдет на рынок с продажами валюты, а не с покупками. Вполне понятно, что центробанк отдает приоритет финансовой стабильности страны и не сильно-то хочет видеть слабый рубль. Набиуллина сказала также, что продажа валютных резервов окажет минимальное влияние на динамику рынка.

Во вторник днем рубль торговался разнонаправленно: к 12:17 мск пара USD/RUB поднялась на 0,7% - до отметки 65,55, а EUR/RUB снизилась на 0,02% - до уровня 69,83.