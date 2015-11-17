Фондовая Америка закрылась в понедельник хорошим ростом

Торги на рынках акций США вчера завершились внушительным ростом - Уолл-стрит показала сильнейшую сессию за три недели. Особенных успехов достигли компании энергетического сектора: инвесторы уверены, что нападения в пятницу в Париже не будут иметь долгосрочное воздействие на экономику США и корпоративную отчетность.

Поначалу торги открылись снижением индексов США, но вскоре тренд изменился и по итогам сессии в понедельник индекс Dow Jones подрос на 1,38%, Standard & Poor's 500 — на 1,49%, Nasdaq Composite — на 1,15%. При этом ралли S&P 500 позволило восстановить почти половину своих убытков прошлой недели. "Рынки постепенно становятся все более и более устойчивыми к такого рода событиям, - говорит Джон Брэди, управляющий в R.J. O'Brien & Associates в Чикаго. - Правда, на открытии была небольшая паника, но потом все успокоились". Все 10 подындексов S&P выросли, лидером роста был энергетический сектор (+3,25%).

Акции ExxonMobil вчера подросли на 3,58%, Chevron — на 4,38% на фоне растущих цен на нефть. Но в то же время вчера упали в цене акции компаний, связанных с туризмом и транспортной отраслью: бумаги авиаперевозчика American Airlines упали на 1,43%, United Continental — на 1,22%, Delta Airlines — на 2,16%, бумаги оператора круизных лайнеров Carnival Corp. упали на 1,4%, а акции сервисов по бронированию путешествий Expedia Inc. и Priceline Group Inc. подешевели на 2,1%.

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет рассказал CNBC, что он не продавал акции после терактов. Баффет сократил свои доли в Goldman Sachs и Wal-Mart в сентябре, а затем увеличил долю IBM в своем портфеле. Goldman поднялся в цене на 0,9%, IBM — на 1,5%, а Wal-Mart — на 2,6%. Выросли также акции ритейлеров и производителей товаров массового потребления: акции Procter & Gamble подорожали на 1,8%, акции Walgreens и Tyson Foods - на 2,5%.

Несмотря на панику в СМИ, Уолл-стрит по-прежнему сосредоточена на ожиданиях, что Федеральная резервная система может поднять ставки в декабре. В понедельник акции Starwood Hotels упали на 3,63%, когда Marriott International Inc. объявила, что купит ее отели за $12,2 млрд — акции Marriott выросли на 1,35%. Подорожали вчера также бумаги оборонных предприятий: Flir Systems выросли на 10%, Northrup Grumman, Raytheon и Lockheed Martin — примерно на 3,5%.



