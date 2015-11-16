Через месяц РФ и страны ОПЕК обсудят проблемы нефтяного рынка

Сегодня глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК готова поговорить с Россией о состоянии нефтяного рынка и ценах на сырье. Есть информация, что переговоры могут пройти уже в середине декабря этого года. "Мы ориентируемся на середину декабря. ... нужно провести организационную работу, со всеми странами договориться", - сказал Новак. Он также добавил, что Россия готова участвовать в такой встрече.

На данный момент какого-то общего мнения или решений о сокращении добычи нефти в ОПЕК нет. По мнению экспертов картеля, избыток предложения закончится менее чем через год. Если вспомнить прошлый год, то до падения нефтяных котировок дисбаланс спроса и предложения нефти в мире составлял примерно 1,5-2 млн баррелей в сутки. Но в последнее время некоторые страны уже решились снизить объем добычи. А может быть, они просто вынуждены были сделать это. Так, например, в США добыча нефти упала примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с тем, что было весной этого года. Да и вообще многие небольшие страны снижают добычу при низких ценах. Так вот, этот «излишек предложения», по некоторым оценкам, скоро исчезнет и рынок будет сбалансирован, - надеется Новак. Все понимают, что искусственное снижение цен на нефть приведет к плохим последствиям.

В этом году добыча нефти в России составит 533 млн тонн, это больше, чем в прошлом году (526,3 млн тонн в 2014 году). Цена на нефть в районе $50-60 за баррель в принципе идеальна для баланса спроса и предложения на мировом рынке.

В понедельник днем цены на нефть на мировых рынках продолжают рост. Так, к 16:00 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $45,12 за баррель (+1,46%), на WTI — на уровне $41,77 за баррель (+2,54%).