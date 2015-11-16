Обзор рынков: мировые акции и евро падают, нефть и золото дорожают после парижских терактов

В понедельник днем евро достиг самых слабых отметок за шесть месяцев против иены, а также снижается против доллара и других основных мировых валют. Инвесторы ищут убежища в золоте и низкорискованных государственных облигациях после нападений на общественные места в пятницу в Париже. Цены на нефть повысились после того, как Франция запустила масштабные воздушные удары по целям исламского государства в Сирии.

Азиатские акции сегодня упали до минимума за шесть недель, но потери европейских акций пока скромнее. Фьючерсы на американские фондовые индексы пока в плюсе, что указывает на то, что Уолл-стрит, скорее всего, откроется ростом.

"Похоже, что - по крайней мере, временно - рискованные активы, которые и так были под давлением, по-прежнему торгуются слабыми темпами", - говорит главный европейский макростратег RBC.

Азиатский индекс MSCI упал почти на 1,5% - это его сильнейшее падение за день с 29 сентября. Ведущий по потерям сегодня - японский Nikkei 225, который упал на 1,04%, почти уничтожив прибыли прошлой недели, когда данные показали, что экономика Японии упала в рецессию в прошлом квартале. И снова индекс волатильности СВОЕ (или «индикатор страха») достиг своего самого высокого уровня с 2 октября.

И только китайские акции утром нарушили тенденцию, немного поднявшись: индекс Shanghai Composite вырос на 0,73%. Европейские FTSE 100 и DAX к обеду демонстрировали небольшой рост (0,16% и 0,22% соответственно — к 14:13 мск). Доходность двухлетних немецких облигаций достигла нового рекордного минимума в -0,382%, десятилетние упали до 0,55%. Американские гособлигации, кстати, тоже падают в доходности — так, доходности по десятилетним бондам были в прошлом на уровне 2,59%, а на азиатской сессии они упали до 2,41%.

На валютных рынках евро достиг минимума шести с половиной месяцев против валюты-убежища иены, и очень близко к такой же отметке по отношению к доллару. Швейцарский франк, который также популярен в сложные времена, укрепился по отношению к евро. Пара EUR/USD к 14:16 мск торговалась на уровне 1,0734 (-0,37%), пара EUR/JPY – на уровне 132,07 (-0,02%), а EUR/CHF — на уровне 1,0802 (-0,34%). В последнее время единая европейская валюта падает, особенно резко котировки пошли вниз на прошлой неделе на ожиданиях, что ЕЦБ будет наращивать объемы QE и еще больше смягчит свою монетарную политику.

Нефть к этому времени выросла в цене: Brent торговалась на отметке $44,97 (+1,12%), WTI — на отметке $41,45 (+1,76%). По мнению трейдеров, рост был в значительной степени связан с изменением настроений, особенно на фоне случившихся терактов во Франции и боевых действий в Сирии. Золото также растет в цене - $1091,80 (+1,01%) к 14:21 мск.