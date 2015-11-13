Россия готовится принять китайских инвесторов на Московской бирже

Китайские инвесторы совсем скоро смогут прийти на Московскую биржу, и им для этого уже начинают создавать все условия. Министерство финансов РФ собирается разместить выпуск ОФЗ в юанях на мосбирже и использовать все деньги от размещения для покрытия дефицита бюджета. "Средства, привлеченные в юанях, сразу будут конвертированы в рубли и пойдут на финансирование дефицита, как и любые другие средства заимствований", - сказал глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Выпуск номинированных в юанях облигаций федерального займа (ОФЗ) намечен на середину 2016 года, если будут подходящие условия. Примерно $1 млрд от размещения ОФЗ в юанях также заложен в проекте бюджета. По оценкам экономистов, цифра вполне реальная.

Первый заместитель председателя центробанка РФ Сергей Швецов ранее заявил, что этот выпуск запланирован, чтобы подготовить инфраструктуру, создать бенчмарк. Вслед за ОФЗ последуют банковские облигации и облигации российских предприятий. «Мы надеемся, что выстраивание взаимоотношений с инвесторами из Азии позволит сформировать спрос на эти инструменты и рынок будет достаточно большой. Возможно, понадобится пять лет, чтобы он смог играть самостоятельную роль в российском долевом рынке", - говорит Швецов.

"Чтобы рынок был по-настоящему ликвидным, нужно обеспечить доступ на него локальных инвесторов из Китая", - добавил зампред.

Известно также, что российский центральный депозитарий и китайский центральный депозитарий уже ведут переговоры по выстраиванию депозитарно-клирингового моста, который даст возможность континентальным китайским инвесторам хранить эти облигации в местных депозитариях, и им не придется открывать счета за рубежом.