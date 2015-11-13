Нефтяные цены упали ниже $42 за баррель на данных о запасах

В четверг вечером цены на нефть США продолжили снижение, причем фьючерсы на WTI подешевели в момент до $41,49 за баррель. Инвесторы негативно отреагировали на последние отчеты о запасах сырья в США, которые продолжают увеличиваться — это уже вызвало падение цен на 10% с начала ноября. По данным Информационного Агентства энергетики США, за прошлую неделю запасы нефти в США выросли на 4,224 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста только на 1,016 млн баррелей.

Есть также признаки того, что трейдеры готовятся к более сильному падению цен: выросли ставки на то, что фьючерсы на нефть упадут в цене до $40 или даже до $25 за баррель в ближайшие месяцы. К 10:48 мск пятницы фьючерсы на Brent торговались на уровне $45,39 за баррель, на WTI — на уровне $41,7.

"Тенденция показывает, что цены пойдут вниз. Рынок выглядит очень медвежьим", - говорит Ойстейн Берентсен, управляющий директор по сырьевым товарам в Strong Petrochemical в Сингапуре. Перенасыщение появилось из-за растущего уровня производства нефти большинством крупных производителей, в том числе стран ОПЕК, России и Северной Америки.

Кроме нефти на мировых рынках стоимость теряют металлы, и инвесторы опасаются, что это серьезный сигнал дальнейшего замедления китайской экономики. Индекс Bloomberg Commodity Index, в состав которого входят 22 сырьевых товара, упал до минимального уровня со времен финансового кризиса. По мнению экспертов, нынешнее снижение цен спровоцировано опасениями по поводу спроса.