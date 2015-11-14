Создателя биткоина номинировали на Нобелевскую премию

По сообщению издания EconoTimes, номинантом на Нобелевскую премию в следующем году может стать автор самой известной в настоящее время криптовалюты «биткоин» и технологии blockchain. Имя автора и личность его, однако, до сих пор для всех остается загадкой — он сам предпочитает оставаться в тени.

В газете Huffington Post профессор финансов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Бхагвана Чоудри написал, что ему предложили выдвинуть кандидата на получение премии в области экономических наук. Чоудри подумал, что именно Satoshi Nakamoto (под таким именем известен автор технологии blockchain) заслуживает Нобелевской премии за то, что изобрел самую прорывную технологию XXI века - это почти как изобретение человеком денег сотни лет назад.

«Его вклад изменит не только наше восприятие денег, но, может быть, и роль самих центробанков в процессе проведения денежно-кредитной политики. Созданная им инновация сводит на нет необходимость использования дорогих сервисов денежных переводов, как, например, Western Union, плюс освобождает от выплаты налогов за проведение транзакций (как у Visa, MasterCard и Paypal)», – объясняет профессор.

Он также надеется, что «для настоящего создателя биткоина» принять премию не составит труда. Ходят слухи, что Satoshi Nakamoto — это вообще не просто псевдоним, а название целой группы разработчиков. Поэтому пока непонятно, кому и как будут вручать Нобелевскую премию по экономике, если ее решат присудить за создание биткоина.

