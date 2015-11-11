Москва готова ввести продуктовое эмбарго против Украины

Москва заявила о готовности ввести продовольственное эмбарго по отношению к Украине в том случае, если оба государства не смогут договориться относительно ассоциации Киева и Европейского Союза.

Об этом стало известно со слов главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева во вторник, 10 ноября. По словам политика, Россия намерена предпринять все меры по защиты экономики. «Мы, конечно, хотели бы, чтобы эти меры были приняты на многосторонней основе. Если не получится, мы примем их на односторонней основе, введя защитный механизм режима наибольшего благоприятствования, отмены преференциального режима в торговле с Украиной. И введение продовольственного эмбарго», — заявил министр. Он также добавил, что Москва не намерена предпринимать новые ответные шаги на повторные ограничения ЕС.

«Зачем нам ответные меры? Это же статус-кво. Чем дальше, тем меньше эффект будет оказывать санкционный режим. На самом деле адаптация к нему в экономике — это уже свершившийся факт», — отметил Улюкаев.