Выиграй 1500$ в конкурсе "Гонка за профит" от FreshForex
Брокеры

Выиграй 1500$ в конкурсе "Гонка за профит" от FreshForex

10 ноября 2015, 14:49
Best Invest Blogs
Best Invest Blogs
0
87

FreshForex с 9 ноября по 22 ноября 2015 года проводит 2-й тур азартного турнира трейдеров "Гонка за профит". Стартуй с любой суммы от $50, разгони счет до предельной скорости и выиграй до $1 500. Финишируй в двадцатке лучших и получи награду.

  1. Конкурс проводится на реальных Мастер-счетах компании «FreshForex».
  2. Продолжительность конкурса с 9 ноября по 22 ноября 2015 года.
  3. В конкурсе может принять участие любой клиент компании «FreshForex», открывший Мастер-счет.
  4. Максимальное количество участников не ограничено.