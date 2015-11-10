Выиграй 1500$ в конкурсе "Гонка за профит" от FreshForex

FreshForex с 9 ноября по 22 ноября 2015 года проводит 2-й тур азартного турнира трейдеров "Гонка за профит". Стартуй с любой суммы от $50, разгони счет до предельной скорости и выиграй до $1 500. Финишируй в двадцатке лучших и получи награду.

Конкурс проводится на реальных Мастер-счетах компании «FreshForex». Продолжительность конкурса с 9 ноября по 22 ноября 2015 года. В конкурсе может принять участие любой клиент компании «FreshForex», открывший Мастер-счет. Максимальное количество участников не ограничено.