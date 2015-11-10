В системе переводов Contact начинается паника

Система переводов Contact потребовала от банков-партнеров отказаться от услуг своего создателя, банка РСБ24.

Банк РСБ24 и так переживает не самые лучшие времена, и тут, одна из самых популярных систем переводов в России Contact, потребовала от банков-партнеров перестать пользоваться его услугами. И это несмотря на то, что РСБ24 (Русславбанк) является основателем этой самой системы.

До этого момента, система Contact имела 4 расчетных центра: ВТБ, ХМБ "Открытие", НКО «Рапида» и собственно сам РСБ24. Но, после обысков в РСБ24, весной 2014 года, система Contact была продана холдингу "Открытие", а затем компании Qiwi. Это и дает право ее владельцу исключить создателя системы переводов из списка расчетных центров.

Поводом для такого шага послужило исключение РСБ24 из списка банков-контрагентов по операциям РЕПО из-за высоких кредитных рисков и негативных прогнозов по версии ЦБ РФ.

Но, некоторые аналитики связывают исключение РСБ24 из списка расчетных центров с тем, что международное рейтинговое агентство Moody’s понизило его рейтинг с B3 до Caa1 из-за низкого качества кредитного портфеля, так например в 2013 году проблемные ссуды портфеля составляли 12,3%, а уже в 2014 эта цифра выросла до 40,4%. а уровень резервирования сократился со 123% до 60%.