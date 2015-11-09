Фондовые индексы АТР начали неделю разнонаправленно

Азиатские фондовые площадки разошли в понедельник в направлениях. Китайский и японский рынки продемонстрировали свои высочайшие уровни более чем за два месяца, другие региональные биржи, наоборот, снижали котировки на фоне китайской статистики по экспорту и импорту. Она оказалась из рук вон плохой.

Так, экспорт в октябре снизился на 6,9% в годовом выражении (ожидалось снижение на 3,3%), а импорт — на 18,8%.

Эксперты из Bank of America Merrill Lynch пишут: «Мы считаем, что продолжает слабеть основной тренд роста торговли, а это отражает усиливающуюся слабость и мирового спроса, и инвестиций в основные активы в Китае». Несмотря на надежду на потенциальный разворот в секторе недвижимости и вопреки сильной поддержке инфраструктурных проектов бюджетом, торговые данные свидетельствуют о том, что импульс от инвестиций пока гасится. Спрос на сырье, вероятно, стабилизируется на низком уровне».