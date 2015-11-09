Фондовые индексы АТР начали неделю разнонаправленно

Азиатские фондовые площадки разошли в понедельник в направлениях. Китайский и японский рынки продемонстрировали свои высочайшие уровни более чем за два месяца, другие региональные биржи, наоборот, снижали котировки на фоне китайской статистики по экспорту и импорту. Она оказалась из рук вон плохой.
Так, экспорт в октябре снизился на 6,9% в годовом выражении (ожидалось снижение на 3,3%), а импорт — на 18,8%.
Эксперты из Bank of America Merrill Lynch пишут: «Мы считаем, что продолжает слабеть основной тренд роста торговли, а это отражает усиливающуюся слабость и мирового спроса, и инвестиций в основные активы в Китае». Несмотря на надежду на потенциальный разворот в секторе недвижимости и вопреки сильной поддержке инфраструктурных проектов бюджетом, торговые данные свидетельствуют о том, что импульс от инвестиций пока гасится. Спрос на сырье, вероятно, стабилизируется на низком уровне».
Однако же Shanghai Composite сегодня прибавил 1,59% благодаря тому, что инвесторы активно покупали акции голубых фишек. Индекс Шанхайской биржи вырос до самого высокого своего уровня с 20 августа еще и благодаря новостям о том, что регулятор планирует возобновить в Китае IPO после почти четырех месяцев запрета.
PetroChina прибавила 1,5%. Bank of China и China Construstion Bank выросли более чем на 4% каждый, ICBC окреп на 3,2%.
Однако компании по работе с ценными бумагами не показали такого трогательного единодушия. Haitong Securities и Huatai Securities потеряли по 3,2% каждый. А вот Founder Securities прибавил максимально разрешенные 10%.
Hang Seng снизился на 0,7%.
Nikkei вырос на 2%. Аппетит инвесторов к риску подпитывается слабеющей иеной. Банковские акции взлетели: Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили более чем по 4% каждый.
Что касается экспортеров, то Nikon вырос на 2,9% после позитивной отчетности: за третий квартал компания прибавила 11% к операционной прибыли.
А вот Toshiba снизилась на целых 7,5% после того, как объявила об операционном убытке в $645,6 млн в с июля по сентябрь. Также компания заявила, что подала в суд на пятерых своих высших должностных лиц за талантливое управление, приведшее к 1,3-миллиардной дыре на банковских счетах.
S&P/ASX снизился на 1,8%. Австралийский индекс завершил понедельник на четырехнедельном минимуме. На настроения инвесторов повлияли внутренние новости. Ключевым «провалившимся» игроком рынка здесь стала BHP Billiton, которая потеряла 5,6%.
Цены на золото, сохраняющиеся на трехмесячных минимумах, давят на котировки золотодобывающих компаний. Так, Evolution Mining потеряла сегодня 6,9%, Newcrest Mining в минусе на 5,5%. 2%-ное падение цен на сырую нефть привело к потере Woodside Petroleum 2,5% котировки.
Kospi потерял 0,8%. Южнокорейский индекс на 17-дневном минимуме. Нефтеперерабатывающие и химические компании возглавили падение на фоне ослабления нефтяных котировок прошлой недели. SK Innovation и S-Oil потеряли 1,7% и 2,7% соответственно.