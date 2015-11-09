Нефть дорожает в понедельник

Фьючерсы на нефть перешли к росту в понедельник, прервав серию трехдневного снижения. К 10.08 мск Brent с поставкой в январе стоит $48,44 (+0,56%), WTI прибавила 0,67% с начала суток до отметки $44,59 за баррель. Однако на цены давит усилившийся после оптимистичных payrolls доллар. С одной стороны, повышение вероятности декабрьского подъема процентной ставки Федрезерва негативно сказывается на сырьевых котировках. С другой стороны, уверенность ФРС в безусловной силе американской экономики — хорошие новости с точки зрения спроса на нефть.

Тем временем, данные из Китая, потребителя черного золота №2 в мире, показали, что импорт нефти в страну упал в октябре на 5,7% по сравнению с сентябрем, однако по-прежнему на 9,4% выше в годовом выражении. «Китайский спрос на нефть будет противостоять спаду, поскольку НПЗ в северном полушарии уже завершили осенний период технического обслуживания и снова начали интенсивные закупки», — пишут эксперты.

В пятницу вышел отчет по изменению числа буровых установок в США. Оно опять снизилось, но не настолько, чтобы стать реальным фактором влияния на нефтяные котировки.