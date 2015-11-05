Акции на Уолл-стрит скатываются вниз после комментариев Йеллен

В среду вечером американские фондовые рынки в целом снизились, но снова прослеживались небольшие успехи энергетических акций, пока не упали цены на нефть. А комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что возможно повышение процентных ставок в декабре, только добавили в действия инвесторов больше осторожности.

Энергетический сектор индекса S&P упал на 1%, когда цены на американскую нефть снизились на 3,3%. Это падение стерло все завоевания пятидневного ралли энергетических индексов. Потери добавились и после комментариев Йеллен, которая рассказала Конгрессу об ожиданиях ФРС роста экономики темпами, которые вернут инфляцию в целевой диапазон, и что «если поступающая информация поддержит эти ожидания», то в декабре будет реальная возможность для увеличения ставок.

«Рынок консолидируется после большого ралли, - говорит Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег-аналитик в JonesTrading в Гринвиче. - Показатели прибыли были сильными в течение последних пяти недель, и мы должны были взять короткую передышку".

По итогам вчерашней сессии промышленный индекс Dow Jones упал на 0,28%, индекс S&P 500 — 0,35%, Nasdaq Composite — на 0,05%. "Действительно, чувствуется полная неопределенность на рынке - инвесторы не знают, стоит радоваться повышению ставок или бояться этого", - говорит Брюс Заро, главный технический стратег Bolton Global Asset Management в Бостоне. Свод отчетов вышел в США в среду, в том числе один из них показал, что частные работодатели поддерживали устойчивый темп найма в октябре, и это дает основание предполагать, что экономика достаточно сильна, чтобы уже закончить эру нулевых процентных ставок.

Акции Time Warner упали вчера на 6,6%, когда компания сказала, что ее «ключевые» развлекательные сети показали результаты слабее, чем ожидалось. Акции Twenty-First Century Fox упали на 5,2%, когда компания сообщила о слабой квартальной прибыли. Другие акции медиакомпаний, включая Walt Disney Co, также упали в среду.

Американские страховые компании тоже теряют капитализацию: акции UnitedHealth снизились в цене вчера на 2,6%, потащив за собой Dow Jones, - после того, как WellCare Health Plans объявила, что ее новый контракт с Iowa Medicaid будет невыгодным в течение трех лет. Акции WellCare упали на 9,1%.

После закрытия торгов Facebook порадовала всех своим отчетом за прошлый квартал (прибыль компании выросла на 11% в третьем квартале), и цена ее акций выросла на премаркете почти на 4%. Акции Whole Foods Market упали на 7,2% после публикации отчетов. Сильнейшее с 2011 года падение показали также акции Cerner Corp., занимающейся разработкой ПО для медицинских учреждений, — ее бумаги упали в цене на 6,8%.