Слишком большие, чтобы обанкротиться: кто устроит новый финансовый кризис?

Никто не хочет повторения финансового кризиса 2008 года. Чтобы избежать этого, контролирующие органы всего мира следят за крупными банками, которые «слишком большие, чтобы обанкротиться".

G20 недавно выпустила свой рейтинг банков, которые могут привести к большим проблемам. Лидируют в этом списке две фирмы: JPMorgan Chase и HSBC. G20 называет JPMorgan (крупнейший банк Америки по размеру активов) и HSBC самыми «системообразующими банками» в мире. По сути это та же фраза, что у нас в заголовке, просто другими словами. Это означает, что эти банки не только большие, но и имеют очень обширный бизнес по всему миру. И если они попадут в беду, то это может вызвать хаос во многих странах, потому что они связаны со многими другими банками и инвесторами.

В США крупные банки стали острой проблемой в президентских гонках. Демократы Берни Сандерс и Мартин О'Мэлли считают, что большие финансовые структуры нужно разбить на более мелкие - так их легче регулировать. Другие, такие как Хиллари Клинтон и многие республиканцы, говорят о том, что деление банков - наивный подход. Нужны новые законы, так как кризис и так заставил банки изменить свое поведение, и поэтому другие финансовые институты (хедж-фонды, например) тоже могут вызвать следующий кризис.

Какие-то из крупнейших банков после кризиса очень хорошо подросли, и многие стали проводить меньше рискованных сделок. В настоящее время банки также стараются держать больше капитала (в основном деньги или денежные активы) в руках, чтобы они могли выступить в качестве гарантий в сложные времена.

В общей сложности, в том списке значится 30 банков. Их можно разбить на четыре подгруппы. Так, JPMorgan и HSBC находятся на уровне 4 — это желтый (предупреждающий) флаг. Остальные банки находятся на более низких уровнях. Все банки в списке должны найти дополнительные активы, чтобы компенсировать потенциальные убытки по сделкам — иначе получится, как в Lehman Brothers, когда он не смог заплатить и был вынужден подать на банкротство в 2008 году.

Полный список:

Уровень 4 (самые проблемные): HSBC, JPMorgan Chase.

Уровень 3: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank.

Уровень 2: Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubhishi UFJ FG, Morgan Stanley.



Уровень 1: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of New York Mellon, China Construction Bank, Groupe BPCE, Groupe Credit Agricole, Industrial and Commerical Bank of China Limited, ING Bank, Mizuho GF, Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS, Unicredit Group, Wells Fargo.