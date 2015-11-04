Путин заявил о достижении точки равновесия российской экономикой

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 3 ноября, что экономика страны уже достигла точки равновесия, и теперь нужно восстановить ее положительную динамику.

По его словам, задача состоит в том, чтобы выйти на устойчивые темпы экономического роста. Кроме того, политик отметил необходимость обеспечения сбалансированности бюджетной системы и сохранение нисходящей динамики инфляции.

Отметим, что накануне по аналогичной теме высказывался глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его мнению, экономика страны достигнет дна в четвертом квартале текущего года. К слову, в сентябре этого года замминистра экономики Алексей Ведев утверждал, что это дно уже достигнуто.