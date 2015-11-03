В Шанхае царит нервозность, остальные индексы АТР выросли

Во вторник акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли, настроения инвесторов получили поддержку от ночного ралли на Уолл-стрит. Однако это не относится к Китаю: здесь торги были нервными на фоне расследований по борьбе с коррупцией, наступления на незаконную фьючерсную торговлю и прочих правоохранительных мероприятий. Так, в воскресенье был задержан полицией руководитель одного из крупнейших китайских частных инвестфондов Zexi, Сюй Сян. Он подозревается в инсайдерской торговле.

Чжу Фушу, руководитель второго по величине китайского автопроизводителя, Dongfeng Motor Group, тоже находится под следствием: он подозревается в «грубом нарушении дисциплины», в соответствии с данными из китайских официальных источников. Под нарушением дисциплины, очевидно, следует понимать коррупцию.

Всё это говорит о том, что Пекин усилил контроль за предполагаемыми манипуляциями на рынках после драматических событий летних месяцев.

Shanghai Composite снизился на 0,2%, Hang Seng вырос на 1,1%. Интересным образом себя вели компании, связанные с расследованиями Пекина. Так, Dongfeng Motor подскочил в Гонконге на 4,2% и, казалось бы, вообще не отреагировал на новости, однако его акции, торгуемые на Шанхайской бирже, резко подешевели на 4,5%.

Agricultural Bank of China, один из крупнейших государственных кредиторов страны, потерял 1% в Шанхае, зато вырос на 0,7% в Гонконге.

Одна из компаний, связанных с хедж-фондом Zexi — China Seven Star Holding — обрушилась на 28% на торгах в Гонконге.

S&P/ASX подскочил на 1,4%. Австралийский регулятор оставил процентные ставки без изменений, в соответствии с ожиданиями рынков. Австралийский доллар оправился от краткого падения до $ 0,7151 и стабилизировался в конце дня на отметке $0,7205.

Westpac вырос на 2,3%, отыграв почти все потери понедельника. Australia and New Zealand Bank, Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank прибавили более 1% каждый.

В ресурсном секторе BHP Billiton прибавил 1%. Santos выросла на 4,4% после вчерашнего объявления о продаже одного из своих месторождений малайзийской компании Sona Petroleum.

Даже с учетом того, что золото продолжает дешеветь, золотодобытчики Австралии сегодня показали рост капитализации: Evolution Mining выросла на 3,4%; Alacer Gold прибавила 7,1%.

Kospi вырос на 0,7%. Южнокорейский индекс отправился на север благодаря резкому прыжку своих тяжеловесных компонентов. Так, Posco выросла на 4,7%; Hyundai Motor и Kia Motors прибавили 2,5% и 4,7% соответственно. Компании почувствовали на себе рост данных по промышленному производству, опубликованных вчера. Продажи автомобилей в Южной Корее выросли на 8,7% в октябре в годовом выражении.

Акции Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering подскочили почти на 8%.

Японские рынки сегодня закрыты в честь празднования Дня Культуры.