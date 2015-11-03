EURUSD. Непростая партия

На прошлой сессии пара торговалась в диапазоне 50 пунктов и единственным макроэкономическим развлечением стали данные по деловой активности в производственном секторе по обе стороны Атлантики.

Если в большинстве стран Европы, как и по региону в целом, этот показатель продемонстрировал рост и превзошел прогнозы аналитиков, то в США он снизился, чудом зацепившись за позитивную зону на отметке 50.1. Компонент занятости перед пятничными пейроллами предательски упал до минимального с августа 2009 года значения 47,6 с 50,5 месяцем ранее, и если подобную динамику в среду продемонстрирует сектор услуг, составляющий львиную долю американской экономики, у быков по паре появится повод как минимум на два дня выйти из сумрака. Особенно если ADP employment также не даст повода для оптимизма.

Стоит также упомянуть интервью Марио Драги, которое тот дал на выходных итальянскому изданию, отметив, что необходимость принятия дополнительных стимулирующих мер остается открытым вопросом. Может создаться впечатление, что неуверенность и шатание в последнее время стали профессиональной болезнью глав центральных банков. С другой стороны, давать четкие сигналы их никто и не обязывал. Кроме того, падение курса евро последних двух недель вполне может стать источником вожделенной инфляции и, в случае если такая тенденция продолжится, потребность в расширении действующей программы количественного ослабления может стать не такой острой. Но для того, чтобы эта тенденция продолжилась необходимо, чтобы Федеральный Резерв поднял учетную ставку, а новые стимулирующие меры со стороны ЕЦБ могут этому воспрепятствовать. Непростая партия для Марио, и ему ходить первым…

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1280 дневные максимумы 6 и 7 октября

R3 1.1210 дневной максимум 1 октября

R2 1.1095 дневной максимум 28 октября

R1 1.1070 дневной максимум 30 октября

1.1015 текущая цена

S1 1.0965 дневной минимум 30 октября

S2 1.0900 дневной минимум 28 октября

S3 1.0880 дневной минимум 4 августа

S4 1.0850 дневной минимум 5 августа

Фундаментальный фон стал немного менее негативен для евро. Дневные и часовые индикаторы остаются направленными вниз. Нисходящий импульс замедлился и для его восстановления медведи должны вернуть себе 1.09ую фигуру, но это потребует дополнительных стимулов, которыми могут стать очередное выступление Драги сегодня, или данные по деловой активности в сфере услуг и занятости в частном секторе экономики США завтра. Я практически полностью вышел из продаж, однако планирую восстановить их в случае роста до недавно пробитой трендовой линии, которая в данный момент находится около 1.1080.

Sell limit 1.1080, stop 1.1220, profit 1.1000, 1.0910.