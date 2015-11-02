ФБР оказалось между двумя противоборствующими сторонами многолетнего конфликта





Требование спецслужб использовать PIN-код при работе с новыми кредитными картами с встроенными чипами вызвало негодование ритейлеров.

Призыв к покупателям использовать PIN-код при использовании новых кредитных карт со встроенными чипами, который содержался в предупреждении ФБР от 8 октября 2015 года для граждан, вызвал негодование со стороны сетей розничной торговли и банков. Благие намерения ФБР усилить меры безопасности при работе с банковскими картами оказались вмешательством в многолетний спор между кредитными организациями и предприятиями розничной торговли. Цена вопроса — около $50 млрд годовых сборов по картам, пишет Bloomberg.

Против рекомендаций выступили обе стороны. Ритейлеры возражают против сборов в размере около 2%, которые они платят с каждой транзакции по банковской карте платежным системам Visa Inc., MasterCard или JPMorgan Chase & Co. и которые, по данным последних, идут на усиление мер безопасности при работе с платежами и на развитие систем. Банки встали на сторону клиентов, которые не хотят запоминать лишнюю информацию и могут перейти на другие технологии оплаты, что крайне невыгодно финансовым организациям. Финансовые организации также полагают, что ответственность за многочисленные нарушения безопасности лежит в том числе на спецслужбах.

ФБР изменило рекомендации и убрало требование по использованию PIN-кода, однако скандал зашел далеко и действия различных лоббистских групп заинтересовали сенаторов, которые выясняют роль банков и платежных систем в скандале. В частности, сенаторов заинтересовал вопрос, почему финансовые организации заинтересованы в максимальном получении прибыли, а не в предотвращении случаев мошенничества с использованием банковских карт, пишет Bloomberg.