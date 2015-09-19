Юань в карман: карты UnionPay продолжают покорять российский рынок

Китайская платежная система UnionPay собирается за три года выпустить в России более 2 млн карт. Много ли это, какие отличия от популярных Visa и MasterCard и как система планирует уживаться с национальной платежной системой Мир?

Помните, как в прошлом году весной Visa и MasterCard заблокировали сотни тысяч карт, объясняя это введенными санкциями? Вот тогда-то и заговорили об альтернативных вариантах и о создании собственной платежной системы. Некоторые тут же перешли в банки, которые выпускали карты UnionPay — этих карт и счетов не касались санкции. К примеру, так сделал миллиардер Геннадий Тимченко, чьи карты также были заблокированы в прошлом году — он сменил заблокированные Visa и MasterCard на China UnionPay и кошелек с наличными.

Китайским пластиком до санкций пользовались немногие, хотя первые эмитированные карты в России были уже в 2008 году — их выпускал Еврофинанс-Моснарбанк к Олимпиаде 2008 года в Пекине, потом карты стала выпускать дальневосточная «дочка» МТС Банка. С тех пор оба банка выпустили всего 40 тыс. карточек с логотипом UnionPay. В основном спрос на такие карты был в Сибири и на Дальнем Востоке.

Из плюсов - низкие комиссионные для банков, независимость от других платежных систем, более прозрачная и простая система тарификации. Из минусов системы — очень маленькая сеть эквайринга: с UnionPay работают всего 19 банков, карты принимают десятки тысяч банкоматов и более 20 тыс. торговых точек. Выпуск карт UnionPay начал недавно «Восточный экспресс», осенью эмиссию запускает Газпромбанк, МТС Банк, потом к ним присоединятся еще «Русский стандарт», Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк «Открытие».



