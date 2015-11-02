Влияние слабых данных из Китая на нефть

Во время азиатской торговой сессии в понедельник, цены на нефть немного упали на фоне слабых данных из Китая, однако, укрепились на экономических данных из Японии.

Цена американских фьючерсов на нефть упала на 15 центов до 46.44$ за баррель, в то время как на международном уровне цена торгуемых фьючерсов нефти марки Brent составила 49.50$ за баррель, что ниже на 6 центов. В понедельник укрепились медвежьи настроения, на фоне прогнозов снижения американского производства нефти в ближайшие месяцы. В понедельник на азиатских рынках доминировали настроения, обусловленные снижением спроса в Китае и замедлением второй по величине экономики в мире. Несмотря на то что до сих пор Китай избегал резкого снижения экономических показателей деятельности в промышленном секторе, официальное исследование, представленное в воскресенье, укрепило страхи о том, что экономика может утратить импульс в четвёртом квартале, несмотря на все меры по стимулированию.

«Слабые экономические данные из Китая, ограничат рост цен на сырьевые товары», — заявил ANZ. По данным Barclays рост спроса на нефть Китая за сентябрь, снизился до 226,500 барреля в день, или на 2.1%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Данные оказались намного ниже, если брать в расчёт 6.3-процентный рост, зарегистрированный в течение первых трёх кварталов года.

«Данные о высоком спросе за первые восемь месяцев были достаточно противоречивы, учитывая замедляющуюся макроэкономическую деятельность. Слабые сентябрьские данные показали реальные цифры по спросу», — заявил ANZ. Ведущие экономические показатели в других азиатских экономиках были достаточно неоднозначными. Экономические данные Южной Кореи и Тайваня показали замедление, несмотря на оптимистичные данные из Японии — второй по величине экономики Азии и крупного нефтяного потребителя. Со стороны предложения, правительственные данные в понедельник показали, что в октябре, российский объем добычи нефти достиг 10.78 миллиона баррелей в день, по сравнению с 10.74 миллиона баррелей в день в сентябре. Аналитики сообщили, что на рынках различных нефтепродуктов были замечены изменения.

«Рост цен на сланцевую нефть застопорился, в то время цены на серосодержащую нефть выглядят очень убедительными», — сообщил Barclays.

«Аналогично, спрос на промышленный дизель ослабевает, поскольку потребительский спрос на бензин остаётся достаточно сильным».