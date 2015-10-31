Экономисты отмечают рекордное укрепление юаня к доллару

В конце недели китайская валюта сильно укрепилась к доллару — пара USD/CNY закрылась вчера на отметке 6,3181 (-0,61%). Такое резкое укрепление юаня спровоцировало заявление Народного банка Китая о том, что он готов запустить программу "свободной торговли" в Шанхайской зоне свободной торговли, что позволит гражданам Китая напрямую приобретать зарубежные активы.

Такое решение центробанка Китая подтверждает намерение властей постепенно снять ограничения на движение капитала. Возможно, это один из шагов для того, чтобы увеличить шансы юаня на попадание в корзину резервных валют Международного валютного фонда. Кстати, недавно аналитики банка Standard Chartered Plc оценили вероятность попадания юаня в корзину МВФ в 90%, потому что Пекин выполнил все технические требования для этого. Аналитики Goldman Sachs тоже говорят о том, что юань попадет в корзину, но на дополнительных условиях.

Ходят слухи, что китайские власти уже готовят "победные речи", потому что полученные сигналы от МВФ носят однозначный характер. Недавно совет директоров МВФ продлил еще на год срок действия текущей корзины резервных валют. Теперь, если на ноябрьском заседании примут положительное решение относительно юаня, то китайская валюта получит статус резервной уже в октябре 2016 года.

Уже сейчас китайский юань активно используется мировыми финансовыми учреждениями в качестве резервной валюты, а после попадания в SDR его доля в мировых резервах станет еще выше, чем доля фунта и иены.