Нефть дешевеет в пятницу на статистике из США, но выросла по итогам недели

Фьючерсы на нефть снижаются в пятницу после выхода отчета, показавшего, что экономический рост в США резко замедлился. Это усиливает опасения о слабом спросе на глобальном нефтяном рынке, переполненном предложением.

Сейчас, к 10.12 мск, Brent ниже, чем в начале суток, на 0,29%, баррель с поставкой в декабре стоит $48,66. Фьючерс на WTI подешевел на 0,53% до $45,82 за баррель. Однако по итогам недели обе эталонные марки готовы показать рост, после двух подряд недель снижения.

Сегодня ожидаются слабые настороженные торги по нефти, потому что рынки будут внимательно ждать данных о китайском PMI, которые выйдут в понедельник. Эксперты пишут о том, что китайский спрос — ключевой вопрос для энергетических рынков в настоящее время. До понедельника они не ожидают, что торги будут очень оживленными.