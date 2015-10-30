Американские индексы снизились в четверг на 0,04% - 0,42%

Фондовые рынки по всему миру снизились, а доходность облигаций выросла. Инвесторы взвешивают последствия вероятного повышения процентных ставок в США до конца года для мировой экономики.

ФРС в среду сохранила свои ставки на минимальных уровнях, но осуществила вербальную интервенцию, намекнув на большую вероятность декабрьского повышения. Также из заявления ФРС исчезло предупреждение о замедлении роста мировой экономики.

Уолл-стрит в четверг продолжала отыгрывать эти новости. «Большая тройка» немного снизилась, организовав своеобразный отскок после резкого скачка в среду. Дополнительное давление на рынки оказала слабая отчетность корпораций, а также статистика по ВВП. По данным министерства торговли, экономика США выросла на 1,5% в годовом выражении, что ниже прогнозов (1,6%).

DJIA в четверг снизился на 0,13%; S&P 500 – на 0,04%; Nasdaq – на 0,42%.

Худшие результаты показал сектор коммунальных услуг в S&P 500, он снизился на 0,6%. Всего в минусе закончили день ровно половина секторов S&P – 5 из 10.

Лучшие результаты показал сектор здравоохранения: он вырос на 0,4%. Здесь 6% прибавили акции Allergan. Производитель ботокса подтвердил, что находится в состоянии переговорах о слиянии с Pfizer. Cама Pfizer снизила котировки на 1,9%.

60% из компаний, входящих в S&P 500, уже отчитались по итогам квартальной деятельности. Аналитики пересмотрели свои прогнозы и ожидают теперь, что общая прибыль в III квартале снизится всего на 1,7% (по сравнению с 4,2%-ным прогнозом на 1 октября).

Слабая отчетность за III квартал опустила на 4,6% рыночную стоимость Goodyear Tire&Rubber Co.



