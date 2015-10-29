ФРС США воздерживается от повышения процентной ставки

Результатом последней официальной встречи Федеральной резервной системы, стало решение оставить американские процентные ставки без изменений.

Решение оставляет краткосрочные процентные ставки на рекордно низких уровнях от 0 до 0.25%, на которых они находятся с декабря 2008 года. Вердикт не стал крупным удивлением для рынков, несмотря на то, что ранее ФРС сигнализировала о возможном повышении ставки в течение нескольких месяцев. ФРС заявила, что американская экономика расширяется и укрепляется в умеренном темпе. Доля фирм по добыче золота выросла днём ранее, на фоне ожиданий, что центральный банк повременит с повышением ставок. ФРС ожидает укрепления мировой экономики и внутреннего рынка труда.

«Комитет наблюдает риски в экономической активности и несбалансированности рынка труда и продолжает следить за глобальными экономическими и финансовыми событиями», — заявила ФРС.

Как и в сентябре, девять членов правления, включая председателя Джанет Йеллен, проголосовали за сохранение ставок на том же уровне. Джеффри Лэкер из Федерального резервного банка в Ричмонде, единственный проголосовал за увеличение процентной ставки. ФРС намекнула о возможном повышении ставки. Последним шансом повысить ставку в этом году, является следующая встреча ФРС в декабре.