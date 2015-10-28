Европа снова упала из-за слабых корпоративных отчетов

Сезон отчетности на рынках продолжается, и во вторник фондовые индексы Европы упали как раз после подведения итогов крупных компаний, которые не оправдали прогнозы. Плюс к этому на акции надавили падающие цены на нефть — цена на Brent вчера снизилась до $46,7 за баррель.

"Сложно с оптимизмом смотреть на компании энергетического сектора, пока не станут более явными сигналы роста их рентабельности, - говорит аналитик Barclays Уильям Гоббс. - Цены на сырьевые товары по-прежнему низкие, и горнодобывающие компании не участвовали в недавнем ралли наравне с остальными".

И, наконец, инвесторы все еще в ожидании новостей о будущих действиях ФРС и Банка Японии, чьи заседания пройдут на этой неделе.

По итогам торгов вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,1%, британский FTSE 100 — на 0,81%, французский CAC 40 — на 1,02%, германский DAX — на 1,01%.

Акции нефтяных компаний Total SA и Royal Dutch Shell Plc упали в понедельник более чем на 1,7%. Бумаги нефтегазового гиганта BP Plc снизились на 1,2%, хотя его прибыль в прошлом квартале и превзошла ожидания. Акции швейцарской фармацевтической компании Novartis AG упали на 1,4%, потому что ее прибыль упала на 42% из-за разбирательств с Минюстом США.

Акции германской BASF SE упали на 4,6% после ухудшения прогноза по выручке и прибыли. Больше всего упали бумаги горнодобывающих концернов BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group — из-за падения нефтяных котировок их акции подешевели соответственно на 3,5% и 2,2%. Бумаги Anglo American Plc упали на 5,7%.