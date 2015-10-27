Рост ВВП Великобритании замедлился. Фунт снижается

По предварительным оценкам Управления национальной статистики, экономика Великобритании росла в III квартале медленнее, чем ожидалось. С июля по сентябрь ВВП вырос на 0,5% в ежемесячном выражении, хотя прогнозисты ждали роста на 0,6%. Напомним, во втором квартале экономика выросла на 0,7%.

В годовом выражении рост составил 2,3%, это самый низкий темп роста за два последних года.

Статистическое управление говорит, что рост увеличился в трех основных индустриальных отрослях экономики. Услуги выросли на 0,7%; производство — на 0,3%; сельское хозяйство — на 0,5%. Рост строительства снизился на 2,2%.

Инфляция по-прежнему далека от 2%-ной цели центробанка. Поэтому данные по ВВП не вносят ясности в вопрос о том, как скоро Банк Англии поднимет свои процентные ставки. После выхода данных снизились котировки британского фунта: GBPUSD потеряла 0,08% до отметки 1,5341$, EURGBP выросла на 0,07% до отметки 0,7207. GBPJPY снизилась на 0,68% до 184,60.

По мнению аналитиков, данные ВВП могут означать начало более длительного спада. Крис Уильямсон, главный экономист Markit (которая составляет ежемесячные PMI для экономик мира), говорит: «Замедление предполагает, что политикам Банка Англии может потребоваться больше времени, чтобы оценить степень замедления. Они могут посмотреть за результатами IV квартала, а значит, отложат любое повышение ставок как минимум до следующего года. Есть некоторые признаки того, что замедление продолжится и в IV квартале».



