Цены на нефть падают из-за переизбытка сырья в хранилищах

Нефтяные котировки обвалились в понедельник после того, как аналитики заговорили об избытке предложения и скором переполнении хранилищ во многих странах. Так, к 17:24 мск баррель Brent стоил $47,54, баррель WTI - $44,18. Падение цены в этот момент составило почти 1%, чуть ранее цены падали еще ниже.

Из-за низких цен на нефть инвестиции в сырьевой сектор в 2016 году, скорее всего, будут снижаться — еще на 20%, считает Фатих Бирол, исполнительный директор Международного энергетического агентства. "Если это сбудется, это будет первый раз за два десятилетия, когда нефтяные инвестиции снижаются в течение двух лет подряд. И это может быть симптомом для будущего нефтяных рынков", - сказал он.

Инвесторы также находятся в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, ведь всего за несколько дней до этого китайский центробанк неожиданно снизил свои процентные ставки.

Министр нефти ОАЭ заявил также в понедельник, что ждет восходящую коррекцию цен на нефть в следующем году, потому что спрос восстановится быстрее, чем ожидается. Однако, сырьевые инвесторы пока мало в это верят.