Путин заявил о преодолении пика экономического кризиса в РФ

Пик экономического кризиса Россия уже преодолела, считает президент страны Владимир Путин. Как заявил политик в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", по итогам 2015 года инфляция составит 11,9-12%, в следующем году начнет падать. Кроме того, президент пояснил, что экономика страны сталкивается с трудностями не столько из-за санкций, сколько из-за падающих цен на энергоносители.

"Вся мировая экономика испытывает проблемы. Экономика России испытывает сразу несколько проблем, проходит через несколько проблем и испытаний... Самым важным фактором ограничения роста, снижения темпов экономического роста, конечно, является падение цен на традиционные товары нашего экспорта", - сказал Путин. Путин также подчеркнул факт стабилизации курса национальной валюты. По его словам, в России положительный сальдо торгового баланса, рубль уверенно себя ведет, невзирая на все сложности.

«Россия будет стремиться к сохранению макроэкономических показателей при очень консервативном отношении к бюджетным расходам», - резюмировал политик.